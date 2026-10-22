"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti Setinden Gelen Mezarlık Karesi Kafa Karıştırdı
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Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Nursema'nın setten gelen ilk karesi, dönüş sevincini kısa sürede bir bilmeceye çevirdi. Ceren Karakoç'un mezarlığı andıran bir alanda verdiği poz ve yanında Asil'in yer aldığı ikinci fotoğraf, seyirciyi teori üretmeye itti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti kadrosuna geri dönen Ceren Karakoç'un ilk set fotoğrafı yayınlandı. Nursema'nın arkasındaki mezarlık görüntüsü dikkat çekti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı ikinci karede ise Nursema'nın yanında Asil yer aldı.
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Nursema'nın mezar taşı, 5. sezonun ilk bölümünde Abdullah ve Ulvi'nin ziyaretiyle ekrana gelmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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