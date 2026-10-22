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"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti Setinden Gelen Mezarlık Karesi Kafa Karıştırdı

"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti Setinden Gelen Mezarlık Karesi Kafa Karıştırdı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 11:16
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Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Nursema'nın setten gelen ilk karesi, dönüş sevincini kısa sürede bir bilmeceye çevirdi. Ceren Karakoç'un mezarlığı andıran bir alanda verdiği poz ve yanında Asil'in yer aldığı ikinci fotoğraf, seyirciyi teori üretmeye itti.

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Kızılcık Şerbeti kadrosuna geri dönen Ceren Karakoç'un ilk set fotoğrafı yayınlandı. Nursema'nın arkasındaki mezarlık görüntüsü dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti kadrosuna geri dönen Ceren Karakoç'un ilk set fotoğrafı yayınlandı. Nursema'nın arkasındaki mezarlık görüntüsü dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, 21 Ekim'de X hesabından Ceren Karakoç'un setten ilk fotoğrafını 'Hoş geldin Nursema' notuyla paylaştı.

Karede siyah kıyafeti ve desenli başörtüsüyle elinde klaket tutan Karakoç'un arkasında mermer kenarlıklar ve çimlik alanlar yer aldı. Mezarlığı andıran bu görüntü, 5. sezonun ilk bölümünde ekrana gelen mezar taşını akıllara getirince soru işaretleri de çoğaldı. Seyirci için bu ayrıntı, Nursema'nın hikâyeye hangi sahneyle döneceğine dair ilk ipucu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı ikinci karede ise Nursema'nın yanında Asil yer aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı ikinci karede ise Nursema'nın yanında Asil yer aldı.

Turgut'un paylaşımıyla aynı dakikalarda gazeteci Birsen Altuntaş da 'Nursema geri döndü...' notuyla setten yeni kareler yayınladı. Bu karelerden birinde Ceren Karakoç'un yanında, 138. bölümde Nursema'yla gözyaşları içinde vedalaşan Asil vardı.

İkilinin aynı karede görünmesi, dönüş hikâyesinde Asil'in kilit bir rol üstlenip üstlenmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Sosyal medyada öne çıkan teorilerden biri, iki fotoğrafı birleştirdi: Bazı izleyiciler Asil'in mezarlığa gittiğinde Nursema'yla karşılaşabileceğini ya da ikisinin aynı anda mezarlıkta bulunup birbirini görmeyeceğini öne sürdü.

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Nursema'nın mezar taşı, 5. sezonun ilk bölümünde Abdullah ve Ulvi'nin ziyaretiyle ekrana gelmişti.

Nursema'nın mezar taşı, 5. sezonun ilk bölümünde Abdullah ve Ulvi'nin ziyaretiyle ekrana gelmişti.

Nursema'nın İlhami'yle birlikte kazada hayatını kaybettiği gösterilmiş, 18 Eylül'de yayınlanan 5. sezonun ilk bölümünde Abdullah ve Ulvi iki karakterin mezarı başında görünmüştü. Bu sahne, Nursema'nın hikâyesinin kesin olarak kapandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak senaryo ekibinin değişmesiyle tablo tersine döndü. Projeyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip aldı. Yeni ekibin yazdığı ilk bölümde Nursema flashback sahneleriyle ekrana gelmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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