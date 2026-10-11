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Charlize Theron'un Yıllar Önce Trans Olduğunu Açıkladığı Kızı Jackson'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Charlize Theron'un Yıllar Önce Trans Olduğunu Açıkladığı Kızı Jackson'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 22:34
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Hollywood'un hem güzelliği hem de oyunculuğuyla yıllardır kendine hayran bırakan yıldızlarından Charlize Theron, özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. İki kızını evlat edinerek anne olan Oscar ödüllü oyuncu, özellikle büyük kızı Jackson hakkında yaptığı açıklamalarla bir dönem dünya basınında geniş yer bulmuştu. 

Jackson'ın trans bir kız olduğunu kamuoyuyla paylaşan Theron, çocuğunun kıyafet tercihleri üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt vermişti. Aradan geçen yılların ardından artık 14 yaşına gelen Jackson, annesiyle katıldığı bir film galasında yeniden görüntülendi. Küçük yaşlarından beri kameralardan uzak büyüyen Jackson'ın son hali ve özenli tarzı dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hollywood'un yıllardır hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle konuşulan yıldızlarından Charlize Theron, özel hayatında her zaman kendi bildiği yoldan gitmeyi tercih eden isimlerden biri.

Hollywood'un yıllardır hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle konuşulan yıldızlarından Charlize Theron, özel hayatında her zaman kendi bildiği yoldan gitmeyi tercih eden isimlerden biri.

Güney Afrika'da dünyaya gelen ve modellikten oyunculuğa uzanan kariyerinde Hollywood'un en büyük yıldızlarından birine dönüşen Charlize Theron'u The Devil's Advocate, Monster, Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde ve The Old Guard gibi birbirinden iddialı yapımlardan tanıyoruz. Özellikle Monster filmindeki performansıyla kazandığı En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştu. Yıllardır gerek kırmızı halıdaki duruşu gerekse birbirinden farklı karakterlere hayat verebilmesiyle adından söz ettiren Theron, Hollywood'un en güçlü kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Özel hayatında ise Stuart Townsend ve Sean Penn gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Theron, hiçbir zaman evliliği hayatının olmazsa olmazı olarak görmedi. Anne olmak istediğini ise yıllarca açıkça dile getirdi. Üstelik evlat edinme fikri onun için sonradan ortaya çıkan bir seçenek değildi. Güney Afrika'da büyürken çevresindeki çocukların yaşam koşullarına tanıklık etmesinin kendisini etkilediğini anlatan oyuncu, evlat edinmenin her zaman ilk tercihi olduğunu, ilişkilerinde de gelecekte böyle bir aile kurmak istediğini açıkça söylediğini belirtmişti.

Theron, 2012 yılında Jackson'ı evlat edinerek ilk kez anne oldu. 2015 yılında ise August'u ailesine kattı. İki kızını tek başına büyüten oyuncu, anneliğin hayatını değiştirdiğini anlatırken çocuklarının nereden geldiklerini bilmelerini, kimlikleriyle gurur duymalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini istediğini defalarca vurguladı. Hollywood'un en tanınan yüzlerinden biri olmasına rağmen kızlarını mümkün olduğunca kameraların uzağında büyütmeye özen gösterdi.

Charlize Theron'un büyük kızı Jackson ise henüz küçük bir çocukken annesinin yaptığı açıklamalar nedeniyle dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Charlize Theron'un büyük kızı Jackson ise henüz küçük bir çocukken annesinin yaptığı açıklamalar nedeniyle dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Jackson'ın çocukluk yıllarında elbise giydiği ve saçlarını uzattığı görüntülerin basına yansıması, bir dönem sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Bazı kişiler Theron'u çocuğunun kıyafet tercihleri üzerinden eleştirmiş, hatta Jackson'ı belirli bir cinsiyet kimliğine yönlendirdiğini iddia etmişti. Oyuncu ise uzun süre devam eden bu yorumların ardından 2019 yılında yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

Theron, Jackson'ın henüz üç yaşındayken kendisine “Ben erkek değilim” dediğini anlattı. O güne kadar Jackson'ı erkek olarak tanıttığını ancak kızının kendisini nasıl tanımladığını ifade etmesiyle bunu öğrendiğini söyleyen oyuncu, iki kız çocuğu olduğunu açıkça belirtti. Jackson'ın trans bir kız olduğunu kamuoyuyla paylaşan Theron, çocuklarının kim olduklarına kendisinin karar veremeyeceğini de özellikle vurguladı.

Ünlü oyuncunun açıklamasında en çok dikkat çeken noktalardan biri de anneliğe yaklaşımıydı. Theron, çocuklarının kendilerini keşfetmelerine alan tanımanın öneminden bahsederken kendi görevinin onları oldukları gibi sevmek, desteklemek ve haklarını korumak olduğunu anlattı. Jackson'ın kimliği üzerinden yapılan yorumlara karşı kızının yanında duracağını ifade etti. Theron için mesele, kızının nasıl giyindiği ya da başkalarının onu nasıl gördüğünden çok, Jackson'ın kendisini nasıl tanımladığıydı.

Aradan geçen yıllarda oyuncu, çocuklarının özel hayatını koruma konusundaki hassasiyetini sürdürdü. Jackson da tıpkı kız kardeşi August gibi Hollywood'un en ünlü ailelerinden birinde büyümesine rağmen kameralardan uzakta bir çocukluk geçirdi.

Aradan yıllar geçti, Charlize Theron'un büyük kızı Jackson artık 14 yaşında! Annesiyle katıldığı galadaki son görüntüleri ise yeniden gündeme geldi.

Aradan yıllar geçti, Charlize Theron'un büyük kızı Jackson artık 14 yaşında! Annesiyle katıldığı galadaki son görüntüleri ise yeniden gündeme geldi.

Charlize Theron, 14 Temmuz 2026'da New York'ta düzenlenen Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminin galasına iki kızı Jackson ve August'la birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun kızlarıyla böylesine büyük bir etkinlikte görüntülenmesi, aileyi uzun zamandır bir arada görmeyenler için de sürpriz oldu. Theron'un beyaz Dior tasarımıyla katıldığı gecede kızları ise siyah tonlarındaki kıyafetleriyle annelerine eşlik etti.

14 yaşındaki Jackson, omuzları açık siyah kıyafeti ve dolgu topuklu ayakkabılarıyla sade ama özenli bir görünüm tercih etmişti. Artık neredeyse annesinin boyuna yetişen Jackson'ın yıllar içerisindeki değişimi, çocukluk dönemindeki fotoğraflarını hatırlayanların da dikkatini çekti. Kırmızı halının kalabalığından uzakta, annesi ve kardeşiyle birlikte görüntülenen Jackson'ın kendine has tarzı da gözlerden kaçmadı.

Üstelik Theron ailesinde moda konusunda da tatlı bir çekişme yaşanıyormuş! Charlize Theron, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda yıllardır biriktirdiği kıyafetlerini kızları için sakladığını anlattı. Jackson ve August'un annelerinin gardırobuna şimdiden ilgi duyduğunu söyleyen oyuncu, kızlarından birinin özel bir etkinlik için sakladığı kıyafetleri karıştırdığını, kendisinin ise henüz zamanı olmadığını söyleyerek müdahale ettiğini gülerek paylaştı.

Bir dönem henüz küçücük bir çocukken annesinin açıklamalarıyla gündeme gelen Jackson, şimdi kendi tarzını oluşturmaya başlayan bir genç kız. Yıllar önceki görüntülerinden bugüne uzanan değişiminde en çok dikkat çeken şeylerden biri de artık çocukluğunu geride bırakmaya başlamış olması. Charlize Theron'un kızlarının hayatına dair koyduğu sınırlar düşünüldüğünde, böyle aile kareleriyle karşılaşmak da pek sık mümkün olmuyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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