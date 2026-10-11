Charlize Theron'un Yıllar Önce Trans Olduğunu Açıkladığı Kızı Jackson'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Jackson'ın çocukluk yıllarında elbise giydiği ve saçlarını uzattığı görüntülerin basına yansıması, bir dönem sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Bazı kişiler Theron'u çocuğunun kıyafet tercihleri üzerinden eleştirmiş, hatta Jackson'ı belirli bir cinsiyet kimliğine yönlendirdiğini iddia etmişti. Oyuncu ise uzun süre devam eden bu yorumların ardından 2019 yılında yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

Theron, Jackson'ın henüz üç yaşındayken kendisine “Ben erkek değilim” dediğini anlattı. O güne kadar Jackson'ı erkek olarak tanıttığını ancak kızının kendisini nasıl tanımladığını ifade etmesiyle bunu öğrendiğini söyleyen oyuncu, iki kız çocuğu olduğunu açıkça belirtti. Jackson'ın trans bir kız olduğunu kamuoyuyla paylaşan Theron, çocuklarının kim olduklarına kendisinin karar veremeyeceğini de özellikle vurguladı.

Ünlü oyuncunun açıklamasında en çok dikkat çeken noktalardan biri de anneliğe yaklaşımıydı. Theron, çocuklarının kendilerini keşfetmelerine alan tanımanın öneminden bahsederken kendi görevinin onları oldukları gibi sevmek, desteklemek ve haklarını korumak olduğunu anlattı. Jackson'ın kimliği üzerinden yapılan yorumlara karşı kızının yanında duracağını ifade etti. Theron için mesele, kızının nasıl giyindiği ya da başkalarının onu nasıl gördüğünden çok, Jackson'ın kendisini nasıl tanımladığıydı.

Aradan geçen yıllarda oyuncu, çocuklarının özel hayatını koruma konusundaki hassasiyetini sürdürdü. Jackson da tıpkı kız kardeşi August gibi Hollywood'un en ünlü ailelerinden birinde büyümesine rağmen kameralardan uzakta bir çocukluk geçirdi.