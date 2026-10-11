Charlize Theron'un Yıllar Önce Trans Olduğunu Açıkladığı Kızı Jackson'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Hollywood'un hem güzelliği hem de oyunculuğuyla yıllardır kendine hayran bırakan yıldızlarından Charlize Theron, özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. İki kızını evlat edinerek anne olan Oscar ödüllü oyuncu, özellikle büyük kızı Jackson hakkında yaptığı açıklamalarla bir dönem dünya basınında geniş yer bulmuştu.
Jackson'ın trans bir kız olduğunu kamuoyuyla paylaşan Theron, çocuğunun kıyafet tercihleri üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt vermişti. Aradan geçen yılların ardından artık 14 yaşına gelen Jackson, annesiyle katıldığı bir film galasında yeniden görüntülendi. Küçük yaşlarından beri kameralardan uzak büyüyen Jackson'ın son hali ve özenli tarzı dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hollywood'un yıllardır hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle konuşulan yıldızlarından Charlize Theron, özel hayatında her zaman kendi bildiği yoldan gitmeyi tercih eden isimlerden biri.
Charlize Theron'un büyük kızı Jackson ise henüz küçük bir çocukken annesinin yaptığı açıklamalar nedeniyle dünya basınında geniş yer bulmuştu.
Aradan yıllar geçti, Charlize Theron'un büyük kızı Jackson artık 14 yaşında! Annesiyle katıldığı galadaki son görüntüleri ise yeniden gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın