“TRALALA”ya Bir Edis Eksikti: Zeynep Oktay'la Londra Sokaklarında Döktürdüler!
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Manifest cephesinde son birkaç gündür yine yer yerinden oynuyor! Grubun merakla beklenen yeni şarkısı “TRALALA”, yayınlanmasının üzerinden daha iki gün geçmişken klibinden koreografisine, kızların stillerinden tek tek performanslarına kadar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yeni dönemde özellikle rap bölümü ve dansıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep Oktay ise bu kez karşımıza bambaşka bir isimle çıktı. Manifest'in bulunduğu Londra'da Edis'le bir araya gelen Zeynep, ünlü şarkıcıyı da “TRALALA” koreografisine dahil etti. Londra sokaklarında döktüren ikilinin enerjisine diyecek sözümüz yok!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Manifest yine geldiği gibi gündemin göbeğine oturdu! Yeni şarkıları “TRALALA”nın yayınlanmasının üzerinden daha iki gün geçti ama konuşmadığımız detayı neredeyse kalmadı.
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Manifest üyelerinin bulunduğu Londra'da Zeynep Oktay'ın yolu Edis'le kesişince “TRALALA”ya eksik olan son parça da tamamlandı! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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