“TRALALA”ya Bir Edis Eksikti: Zeynep Oktay'la Londra Sokaklarında Döktürdüler!

Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Esin Bahat, Sueda Uluca ve Zeynep Oktay'dan oluşan Manifest, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan kız gruplarından birine dönüşmeyi başardı. Şarkılarının yanı sıra sahne performansları, iddialı koreografileri ve her üyenin kendi karakterini ortaya koyduğu tarzlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen altılı, yeni şarkıları “TRALALA” ile de kaldıkları yerden devam etti. Beklentinin zaten yüksek olduğu şarkı yayınlanır yayınlanmaz klibindeki detaylardan koreografisine kadar didik didik edilmeye başladı; kesitleri de sosyal medyanın dört bir yanına yayıldı.

Manifest'in en güçlü taraflarından biri de her yeni şarkıda üyelerin ayrı ayrı konuşulacak bir an yaratmayı başarması. “TRALALA”da bu kez özellikle Zeynep Oktay'ın rap bölümü ve dans performansı öne çıkan detaylardan oldu. Zaten grubun dans tarafında iddiasını daha önce defalarca gösteren Zeynep, şarkının yüksek enerjili koreografisinde de kendisini belli etti; rap kısmıyla birleşince sosyal medyada adına açılan parantez de iyice büyüdü.

Kısacası daha “TRALALA”nın ilk günlerini yaşıyoruz ama Manifest yine gündemi birkaç farklı koldan ele geçirmiş durumda. Tam kızların yeni şarkısına biraz daha alışalım derken bu kez Zeynep'ten gelen sürpriz bir video önümüze düştü. Üstelik bu kez dans partneri Manifest'ten değildi!