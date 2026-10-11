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“TRALALA”ya Bir Edis Eksikti: Zeynep Oktay'la Londra Sokaklarında Döktürdüler!

“TRALALA”ya Bir Edis Eksikti: Zeynep Oktay'la Londra Sokaklarında Döktürdüler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 22:57
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Manifest cephesinde son birkaç gündür yine yer yerinden oynuyor! Grubun merakla beklenen yeni şarkısı “TRALALA”, yayınlanmasının üzerinden daha iki gün geçmişken klibinden koreografisine, kızların stillerinden tek tek performanslarına kadar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yeni dönemde özellikle rap bölümü ve dansıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep Oktay ise bu kez karşımıza bambaşka bir isimle çıktı. Manifest'in bulunduğu Londra'da Edis'le bir araya gelen Zeynep, ünlü şarkıcıyı da “TRALALA” koreografisine dahil etti. Londra sokaklarında döktüren ikilinin enerjisine diyecek sözümüz yok!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Manifest yine geldiği gibi gündemin göbeğine oturdu! Yeni şarkıları “TRALALA”nın yayınlanmasının üzerinden daha iki gün geçti ama konuşmadığımız detayı neredeyse kalmadı.

Manifest yine geldiği gibi gündemin göbeğine oturdu! Yeni şarkıları “TRALALA”nın yayınlanmasının üzerinden daha iki gün geçti ama konuşmadığımız detayı neredeyse kalmadı.

Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Esin Bahat, Sueda Uluca ve Zeynep Oktay'dan oluşan Manifest, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan kız gruplarından birine dönüşmeyi başardı. Şarkılarının yanı sıra sahne performansları, iddialı koreografileri ve her üyenin kendi karakterini ortaya koyduğu tarzlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen altılı, yeni şarkıları “TRALALA” ile de kaldıkları yerden devam etti. Beklentinin zaten yüksek olduğu şarkı yayınlanır yayınlanmaz klibindeki detaylardan koreografisine kadar didik didik edilmeye başladı; kesitleri de sosyal medyanın dört bir yanına yayıldı.

Manifest'in en güçlü taraflarından biri de her yeni şarkıda üyelerin ayrı ayrı konuşulacak bir an yaratmayı başarması. “TRALALA”da bu kez özellikle Zeynep Oktay'ın rap bölümü ve dans performansı öne çıkan detaylardan oldu. Zaten grubun dans tarafında iddiasını daha önce defalarca gösteren Zeynep, şarkının yüksek enerjili koreografisinde de kendisini belli etti; rap kısmıyla birleşince sosyal medyada adına açılan parantez de iyice büyüdü.

Kısacası daha “TRALALA”nın ilk günlerini yaşıyoruz ama Manifest yine gündemi birkaç farklı koldan ele geçirmiş durumda. Tam kızların yeni şarkısına biraz daha alışalım derken bu kez Zeynep'ten gelen sürpriz bir video önümüze düştü. Üstelik bu kez dans partneri Manifest'ten değildi!

Manifest üyelerinin bulunduğu Londra'da Zeynep Oktay'ın yolu Edis'le kesişince “TRALALA”ya eksik olan son parça da tamamlandı! 😂

Sahne performansları ve dansları konusunda pop müziğin hakkını veren isimlerinden Edis ile Zeynep Oktay, Londra sokaklarında kamera karşısına geçti. İkilinin seçtiği şarkı ise tahmin edebileceğiniz üzere son günlerin gündeminden düşmeyen “TRALALA” oldu.

Zeynep şarkının koreografisini yapmaya başlayınca Edis de kendisine eşlik etti ve ortaya sokak ortasında çekilmiş, enerjisi epey yüksek bir performans çıktı. Dans konusunda ikisinin de pek yabana atılır yanı olmayınca koreografiyi Londra sokaklarına taşımaları da ayrıca keyifli bir görüntü yarattı.

Bir tarafta şarkının orijinal koreografisinde zaten döktüren Zeynep Oktay, diğer tarafta sahneye çıktığı anda dansıyla şovunu tamamlamayı seven Edis... “TRALALA”ya bir Edis eksikti, o da tamamlandı! 😂 Bakalım daha iki günde bu kadar kişiyi peşine takan şarkının koreografisinde sırada kimi göreceğiz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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