Babalık Haberiyle Şaşırtmıştı: Ufuk Beydemir'in Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Dünyaca Ünlü Şarkıcı Çıktı!

Özellikle oyuncu İpek Filiz Yazıcı'yla yaşadığı aşk bir dönem hepimizin radarındaydı. 2022 yılında Roma'da nikâh masasına oturan ikilinin mutluluğu ne yazık ki uzun ömürlü olmamış, çift 2025 yılında boşanmıştı. Gelin görün ki evlilik bitse de eski defterler bir türlü kapanmamış gibiydi!

Yazıcı'nın boşanmanın ardından İhsan Taha Torğut'la yeni bir aşka yelken açması sonrası Beydemir'in bir videonun altına bıraktığı “Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?” yorumu ortalığı karıştırmıştı. Bir de üzerine boşanmanın kendisine evlilikten daha fazla şarkı sözü yazdırdığını açıklamıştı. Kısacası ikilinin yolları ayrılmıştı ayrılmasına ama Beydemir'in göndermeleri bir türlü bitmemişti. Biz de bu eski eş meselesi daha ne kadar konuşulacak derken bambaşka bir haberle karşılaştık!