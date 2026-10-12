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Babalık Haberiyle Şaşırtmıştı: Ufuk Beydemir'in Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Dünyaca Ünlü Şarkıcı Çıktı!

Babalık Haberiyle Şaşırtmıştı: Ufuk Beydemir'in Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Dünyaca Ünlü Şarkıcı Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 16:00
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“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir, İpek Filiz Yazıcı ile boşanmasının ardından yaptığı göndermeli paylaşımlarla uzun süre gündemden düşmemişti. Eski eşiyle ilgili tartışmalar henüz unutulmamışken ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurması hepimizi şaşırtmıştı. 

Üstelik bebeğinin annesinin kim olduğunu da sır gibi saklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Beydemir, sonunda merak edilen ismi açıkladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla hayatımıza giren, kendine has sesi ve romantik şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir'in özel hayatı da en az müzik kariyeri kadar konuşuluyor biliyorsunuz.

“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla hayatımıza giren, kendine has sesi ve romantik şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir'in özel hayatı da en az müzik kariyeri kadar konuşuluyor biliyorsunuz.

Özellikle oyuncu İpek Filiz Yazıcı'yla yaşadığı aşk bir dönem hepimizin radarındaydı. 2022 yılında Roma'da nikâh masasına oturan ikilinin mutluluğu ne yazık ki uzun ömürlü olmamış, çift 2025 yılında boşanmıştı. Gelin görün ki evlilik bitse de eski defterler bir türlü kapanmamış gibiydi!

Yazıcı'nın boşanmanın ardından İhsan Taha Torğut'la yeni bir aşka yelken açması sonrası Beydemir'in bir videonun altına bıraktığı “Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?” yorumu ortalığı karıştırmıştı. Bir de üzerine boşanmanın kendisine evlilikten daha fazla şarkı sözü yazdırdığını açıklamıştı. Kısacası ikilinin yolları ayrılmıştı ayrılmasına ama Beydemir'in göndermeleri bir türlü bitmemişti. Biz de bu eski eş meselesi daha ne kadar konuşulacak derken bambaşka bir haberle karşılaştık!

Takvimler 23 Ağustos 2026'yı gösterdiğinde Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından paylaştığı ultrason görüntüsüyle ilk kez baba olacağını duyurmuştu!

Takvimler 23 Ağustos 2026'yı gösterdiğinde Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından paylaştığı ultrason görüntüsüyle ilk kez baba olacağını duyurmuştu!

Ortada ne yeni bir sevgili paylaşımı vardı ne de bebeğin annesinin kim olduğuna dair net bir açıklama. Hâliyle hepimiz aynı soruya takılmıştık: Ufuk Beydemir kiminle bebek bekliyordu?

Sevgilisinin Avrupa'da yaşadığı iddiaları dolaşmaya başlamış, Beydemir ise gizemini korumaya devam etmişti. Hatta evlilik ihtimaline ilişkin sorulara bile “Sürprizlere açık olun” diyerek karşılık vermişti. Babalık haberinin hemen ardından eski eşini kıskandırmak için böyle bir adım attığını öne süren sosyal medya yorumunu da gülerek paylaşınca ortalık iyice karışmıştı.

Derken bugün beklediğimiz açıklama nihayet geldi! Beydemir, sevgilisiyle birlikte çektiği bir fotoğrafı paylaşarak hem aşkını ilan etti hem de aylardır merak edilen soruyu yanıtladı. Fakat biz bir sevgili açıklaması beklerken karşımıza çıkan isim hiç de beklediğimiz biri değildi!

Sıkı durun, çünkü Ufuk Beydemir'in bebeğinin annesi, dünyaca tanınan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs çıktı!

Sıkı durun, çünkü Ufuk Beydemir'in bebeğinin annesi, dünyaca tanınan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs çıktı!

Müzik dünyasında yalnızca “Kovacs” adıyla tanınan 36 yaşındaki sanatçı, özellikle kendine has buğulu sesi ve soul, caz, alternatif pop arasında gezinen tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. 2014 yılında yayımladığı “My Love” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Kovacs'ı “The Devil You Know”, “50 Shades of Black”, “Diggin'” ve “Cheap Smell” gibi parçalarından da tanıyor olabilirsiniz. Hatta kendisi Türkiye'de de konserler veren, hiç de öyle müzik dünyasına uzak bir isim değil!

İşte bu yüzden Beydemir'in paylaştığı fotoğraflarda Kovacs'ı görmek özellikle sanatçıyı tanıyanlar için epey şaşırtıcı oldu. Biz aylardır kim olduğunu merak ettiğimiz gizemli sevgilinin ortaya çıkmasını beklerken karşımızda uluslararası bir müzik kariyeri olan Kovacs'ı bulduk!

İtiraf edelim, bu eşleşme bizim hiç aklımıza gelmezdi. Bir yanda “Ay Tenli Kadın”, diğer yanda “My Love”... Meğer müzik dünyasında bizim haberimiz olmayan nasıl bir aşk yaşanıyormuş! Çifte mutluluklar, minik kızlarına da şimdiden sağlıkla gelmesini diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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