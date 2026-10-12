Babalık Haberiyle Şaşırtmıştı: Ufuk Beydemir'in Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Dünyaca Ünlü Şarkıcı Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir, İpek Filiz Yazıcı ile boşanmasının ardından yaptığı göndermeli paylaşımlarla uzun süre gündemden düşmemişti. Eski eşiyle ilgili tartışmalar henüz unutulmamışken ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurması hepimizi şaşırtmıştı.
Üstelik bebeğinin annesinin kim olduğunu da sır gibi saklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Beydemir, sonunda merak edilen ismi açıkladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla hayatımıza giren, kendine has sesi ve romantik şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir'in özel hayatı da en az müzik kariyeri kadar konuşuluyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takvimler 23 Ağustos 2026'yı gösterdiğinde Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından paylaştığı ultrason görüntüsüyle ilk kez baba olacağını duyurmuştu!
Sıkı durun, çünkü Ufuk Beydemir'in bebeğinin annesi, dünyaca tanınan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs çıktı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın