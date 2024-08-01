Biz 'Yılan' Oynarken O, Bugünleri Yazdı: Bill Gates'in 1999 Yılındaki Akıllara Durgunluk Veren Kehanetleri
Biz 'Yılan' Oynarken O, Bugünleri Yazdı: Bill Gates'in 1999 Yılındaki Akıllara Durgunluk Veren Kehanetleri
1999 yılında birçoğumuzun evinde yeni yeni masaüstü bilgisayarlar vardı. Cep telefonlarımızda 'yılan' oynayıp dijital dünyayı büyüleyici bir yer olarak görüyorduk. Aradan geçen çeyrek asırda, dile kolay tam 25 yılda birçok şey değişti. Üstelik bu değişimi önceden müjdeleyen bir isim de vard: Bill Gates!
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Forbes'un açıkladığı listeye göre Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 104 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 6'ncı insanı olarak anılsa da o sadece bir listeye giren zengin birinden ibaret değil!
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Popüler kültür içinde kendine bir hayli göze çarpan bir yer edinen Bill Gates, özellikle pandemi döneminde yaptığı 'kehanet' dolu açıklamalarla çok konuşulmuştu.
Bill Gates, bu teknoloji çağının ayak seslerinde, yani 1999 yılında bugünlere dair şaşırtıcı 'kehanet'lerde bulunarak aslında her birimizin yaşantısını tahmin etmişti!
1999 yılında kaleme aldığı 'Business @ the Speed of Thought' adlı kitabında öngörüler, bir hayli tanıdık!
Üstelik bu satırları günümüzdeki ilk büyük sosyal medya platformu Facebook'un kuruluşundan tam 4 yıl önce kaleme almış Bill Gates!
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Günümüzde uygulanan 'akıllı reklamcılık' sistemine de o tarihlerde enteresan bir şekilde değinmiş üstelik:
Akıllı telefonlarla istediğimiz her şeyi birkaç tıkla halledebileceğimizi bile tahmin etmiş Gates:
25 yıl önce yani tam çeyrek asır önce Bill Gates bu cümleleri kaleme aldığında biz henüz 'akılsız' telefonlarımızda 'yılan' oynuyorduk, hatırlatalım!
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