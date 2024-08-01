Biz 'Yılan' Oynarken O, Bugünleri Yazdı: Bill Gates'in 1999 Yılındaki Akıllara Durgunluk Veren Kehanetleri

1999 yılında birçoğumuzun evinde yeni yeni masaüstü bilgisayarlar vardı. Cep telefonlarımızda 'yılan' oynayıp dijital dünyayı büyüleyici bir yer olarak görüyorduk. Aradan geçen çeyrek asırda, dile kolay tam 25 yılda birçok şey değişti. Üstelik bu değişimi önceden müjdeleyen bir isim de vard: Bill Gates!