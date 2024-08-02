Hem 'Taş' Hem de Kartal: Bodrum Ziyaretiyle Fırtınalar Estiren Sharon Stone Beşiktaş Taraftarını Mest Etti!
Hem 'Taş' Hem de Kartal: Bodrum Ziyaretiyle Fırtınalar Estiren Sharon Stone Beşiktaş Taraftarını Mest Etti!
'Temel İçgüdü' filminin unutulmaz yıldızı ABD'lik aktris Sharon Stone, Bodrum ziyaretiyle konuşulmaya devam ediyor. 66 yaşındaki aktris fit görünümüyle soyadındaki 'Stone' yani 'taş' kelimesinin hakkını verdi ama hepsi bunlarla sınırlı değil, Beşiktaşlıların da kalbini fethetti!
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Bodrum ziyaretiyle çok konuşulan ABD'li aktris Sharon Stone, kendisine hediye edilen Beşiktaş formasıyla poz verdi.
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66 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan Sharon Stone, Beşiktaşlıların kalbini fethedecek bir poz verdi, yetmedi bir de üstüne paylaşımda bulundu.
"Beni fahri üye yapan Türk futbol takımı Beşiktaş'a teşekkür ederim" yazıp kalp emoji'si bırakan Sharon Stone, tüm Beşiktaşlıların kalbini fethetti!
Instagram'daki '@besiktasjkglobal' hesabından Stone'un paylaşımına "Bir kere kartalsan, hep kartalsın!" yorumu bırakıldı. Diğer paylaşımlar ise şöyle:
"Türkiye'ye hoş geldin. Her zaman zarif ve güzelsin."
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"İnanılmaz bir kadın"
Bir Galatasaray taraftarı anlaşılan o ki hafiften kıskanmış...
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