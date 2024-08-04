Arda Güler de Sahadaydı: Real Madrid-Barcelona Maçı 12'nci Dakikada Yıldırım Tehlikesi Yüzünden Durdu!
Arda Güler de Sahadaydı: Real Madrid-Barcelona Maçı 12'nci Dakikada Yıldırım Tehlikesi Yüzünden Durdu!
'Altın Çocuk' Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona ile ABD'de oynanan hazırlık maçında bir araya geldi. ABD'deki 'El Clasico'ya olumsuz hava şartları damga vurdu!
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ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda İspanya'nın iki dev kulübü hazırlık maçı için bir araya geldi.
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Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maç henüz 12'nci dakikada yıldırım tehlikesi yüzünden yarıda kaldı.
1.5 saatlik 'şimşek' arasından sonra kaldığı yerden devam eden maçta Barcelona, 42 ve 54'üncü dakikalarda Pau Victor'la öne geçti.
Arda Güler'in 24'üncü dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
Nico Paz, 82'nci dakikada Real Madrid'e gol kazandırsa da çabalar yetmedi ve dostluk maçını kazanan takım Barça oldu.
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Maçın yarıda kesilmemesini isteyen Real Madrid’in yıldız oyuncusu Luka Modric'in bu anları kameralara böyle yansıdı:
Maçtan yüzde 86 pas isabeti, 1 asist ve 2 şut pasıyla ayrılan Arda Güler ise performansıyla göz doldurdu.
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