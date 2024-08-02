Sarı-Kırmızılı Formayı Giymesi An Meselesi: Galatasaray ve Norwich City Gabriel Sara'da Anlaşmaya Vardı

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Son olarak İngiltere'de Norwich City forması giyen 1999 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın önümüzdeki günlerde sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor.

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