Sarı-Kırmızılı Formayı Giymesi An Meselesi: Galatasaray ve Norwich City Gabriel Sara'da Anlaşmaya Vardı
Sarı-Kırmızılı Formayı Giymesi An Meselesi: Galatasaray ve Norwich City Gabriel Sara'da Anlaşmaya Vardı
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Son olarak İngiltere'de Norwich City forması giyen 1999 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın önümüzdeki günlerde sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Gabriel Sara ismi son günlerde ön plana çıkmıştı.
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Son gelen haberlere göre Galatasaray ve Norwich City, Gabriel Sara transferinde anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için 20 milyon pound'un (yaklaşık 847 milyon TL) altında bir bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyor.
İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te boy gösteren Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol ve 13 asistlik performans göstermişti.
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