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Olimpiyat Madalyasını Garantileyen Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman: "Eşim Olmasaydı Şu An Burada Olamazdım"

Olimpiyat Madalyasını Garantileyen Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman: "Eşim Olmasaydı Şu An Burada Olamazdım"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 14:01

Paris 2024 Olimpiyatları'nda teker teker madalya haberleri geldikçe yüzlerimiz gülüyor... Son olarak milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Türkiye'ye madalya sevinci yaşatacak isim oldu. Esra Yıldız Kahraman, müsabaka sonrasında mikrofonlara yaptığı konuşmasında eşine teşekkür ederek milyonları duygulandırdı.

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 57 kilo çeyrek final karşılaşmasında milli gurur Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı rakibi Jucielen Romeu’yu yenerek yarı finale kalmayı başardı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 57 kilo çeyrek final karşılaşmasında milli gurur Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı rakibi Jucielen Romeu’yu yenerek yarı finale kalmayı başardı.

İlk raundu 5-0 kazanan milli gurur, ikinci raundu 4-1 kaybetse de son rauntta tekrar üstünlüğü ele aldı ve mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İlk raundu 5-0 kazanan milli gurur, ikinci raundu 4-1 kaybetse de son rauntta tekrar üstünlüğü ele aldı ve mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maç sonunda kameralara konuşan milli gurur, eşine teşekkür ederek şunları söyledi:

Maç sonunda kameralara konuşan milli gurur, eşine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Benim kendime inanmam gerçekten çok uzun zaman aldı. Ben kendime inanmazken bile eşim bana inandı. İyi ki hayatımda. O olmasaydı şu an burada olamazdım. Onu çok seviyorum." İşte o anlar:

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