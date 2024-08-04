Olimpiyat Madalyasını Garantileyen Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman: "Eşim Olmasaydı Şu An Burada Olamazdım"

Paris 2024 Olimpiyatları'nda teker teker madalya haberleri geldikçe yüzlerimiz gülüyor... Son olarak milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Türkiye'ye madalya sevinci yaşatacak isim oldu. Esra Yıldız Kahraman, müsabaka sonrasında mikrofonlara yaptığı konuşmasında eşine teşekkür ederek milyonları duygulandırdı.