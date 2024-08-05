Avrupa'da Kura Günü: Avrupa Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu!
Avrupa'da Kura Günü: Avrupa Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu!
Türkiye'yi 2024/2025 sezonunda Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş ve Trabzonspor ile Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin karşılaşacağı rakipler...
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Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi ise Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi oldu.
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Bir diğer Avrupa Ligi temsilcimiz Trabzonspor'un Avusturya temsilcisi Rapid Wien’i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Braga - Servette eşleşmesinin galibi oldu.
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise Iberia'yı elemesi halinde St Patrick's Athletic - Sabah FK eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
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