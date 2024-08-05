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Avrupa'da Kura Günü: Avrupa Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu!

Avrupa'da Kura Günü: Avrupa Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 14:56

Türkiye'yi 2024/2025 sezonunda Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş ve Trabzonspor ile Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin karşılaşacağı rakipler...

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Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi ise Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi oldu.

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi ise Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi oldu.

Bir diğer Avrupa Ligi temsilcimiz Trabzonspor'un Avusturya temsilcisi Rapid Wien’i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Braga - Servette eşleşmesinin galibi oldu.

Bir diğer Avrupa Ligi temsilcimiz Trabzonspor'un Avusturya temsilcisi Rapid Wien’i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Braga - Servette eşleşmesinin galibi oldu.

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise Iberia'yı elemesi halinde St Patrick's Athletic - Sabah FK eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise Iberia'yı elemesi halinde St Patrick's Athletic - Sabah FK eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi buradan öğrenebilirsiniz:

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