Batık Kredi Ligi'nde Sürpriz Bir Lider Var: Bilecik
Batık Kredi Ligi'nde Sürpriz Bir Lider Var: Bilecik
Son bir yıl içinde Türkiye'de batık kredi tutarı %29 artış gösterdi. 165 milyar liradan 213 milyar liraya yükseldi. Batık kredide il il bakıldığında ise ilginç sonuçlara ulaşıldı.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 'nun verilerine göre batık kredide performansı düşen ve artan şehirlerde Ankara ve Bilecik en çok göze çarpan iller oldu.
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Son bir yıl içinde batık kredilerin en büyük artışı Bilecik'te gerçekleşti. Bilecik'te batık kredi tutarı, 174 milyon liradan 696 milyon liraya çıkarak büyük bir artış gösterdi. Bilecik'i sırasıyla Giresun, Yalova ve Şanlıurfa izledi. Toplamda 6 şehirde batık kredi tutarı %60'tan fazla artış gösterdi. Batık kredilerin toplam nakdi kredilere oranı incelendiğinde, Bilecik'in yanı sıra (Karadeniz illeri Giresun ve Rize hariç) Güneydoğu illerinde de performansın düştüğü gözlemlendi.
Anadolu illerinde batık kredi tutarının sürekli bir artış gösterdiği gözlemlenirken, Ardahan ve Ankara'da batık kredi miktarında azalma yaşandı. İstanbul'da ise batık kredi artışı %27 olarak gerçekleşti ve bu oran Türkiye genel ortalamasına yakın bir seviyede oldu. Büyükşehirler arasında, Ankara hem batık kredi miktarının azaldığı hem de batık kredilerin toplam nakdi kredilere oranının bozulmadığı tek il olarak öne çıktı.
BDDK ayrıca depremden etkilenen illerle ilgili de kısa bir veri paylaştı. Buna göre ihtiyaç kredilerinin geri dönüş performansına bakıldığında, depremden etkilenen iller olan Hatay, Adıyaman ve Malatya'da batık kredilerin toplam ihtiyaç kredilerine oranının %70 ile %80 arasında arttığı belirlendi.
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