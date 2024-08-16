Güne Köprü, Otoyol ve Avrasya Tüneli Ücretlerine Zamla Başladık
Güne Köprü, Otoyol ve Avrasya Tüneli Ücretlerine Zamla Başladık
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin 16 Ağustos itibariyle yeniden düzenlendiğini duyurdu. Yeni tarifeler ise cep yakıyor.
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Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için yeni geçiş ücretleri uygulanacak. Araçların aks aralığına göre belirlenen tarifeye göre köprü geçiş ücretleri 33 ila 244 lira arasında değişirken, motosikletler için geçiş ücreti 14 lira olarak belirlendi. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.
Yeni tarifelere göre, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretleri araç sınıfına bağlı olarak 390 ile 1765 lira arasında değiştirildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 50 ila 545 lira arasında belirlendi. Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretleri 585 ile 2780 lira arasında olacak şekilde artırıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretlerine son olarak üç ay önce zam gelmişti. Bu iki köprünün tek yön otomobil geçiş ücreti 15 Mayıs tarihinde yüzde 60 zam ile 15 TL’den 24 TL’ye çıkmıştı.
Avrasya Tüneli de zamlardan nasibini aldı. Güncel fiyatlar şu şekilde oldu; otomobil 112 TL'den 156TL'ye, minibüs 168 TL'den 234 TL'ye, motosiklet 41,7 TL'den 60,8 TL'ye çıkarıldı.
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