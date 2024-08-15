Sokak Röportajında Konuşan Kadının “Ekonomi Gayet İyi” Sözleri Tepki Topladı

İlk Arabasını Liseye Giderken Almış: ABD’de Yaşayan Bir Genç Arabalarını Nasıl Aldığını Anlattı

Ümit Özdağ'dan Akşener Açıklaması: "Kılıçdaroğlu’nu En Çok Yıpratan Erdoğan ya da Bahçeli Değil Akşener'dir"