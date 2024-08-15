Sokak Röportajında Konuşan Kadının “Ekonomi Gayet İyi” Sözleri Tepki Topladı

Konya’da Guge TV adlı kanalın röportajı sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu. Röportaj veren kadın ekonomonin gayet iyi olduğu düşüncesindeydi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Fabrikada çalışan kadın, 20 bin TL maaş ile eleman arandığını ancak kimsenin çalışmadığını anlattı.
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Eşiyle çalışarak ev ve araba aldığını söyleyen kadın ekonominin de gayet iyi olduğunu ekledi.
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insan ile hayvan arasındaki bir yerlerde.