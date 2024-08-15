Kızının İstediği Elbiseyi Alabilmek İçin Üç İşte Çalışan Baba Yaşattığı Mutlulukla Hepimize Tebessüm Ettirdi

Babalar çocuklarının mutlu anlarını görebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir baba da kızının istediği elbiseyi alabilmek için üç ayrı işte çalıştı. Kızının elbiseyi görünce verdiği tepki paha biçilemezdi.
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Bir kafede oturup babasını bekleyen kız elbiseyi görünce adeta şoke oldu.
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Babasına sarılarak ağlamaya başlayan kızın sevinci babası için bir ömre bedeldi.
İşte o anlar 👇
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Bana şöyle sosyal medyada ki paylaşımlar hic samimi gelmiyor üzgünüm..