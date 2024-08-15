Görüş Bildir
Haberler
Video
Kızının İstediği Elbiseyi Alabilmek İçin Üç İşte Çalışan Baba Yaşattığı Mutlulukla Hepimize Tebessüm Ettirdi

Kızının İstediği Elbiseyi Alabilmek İçin Üç İşte Çalışan Baba Yaşattığı Mutlulukla Hepimize Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 17:55

İçerik Devam Ediyor

Babalar çocuklarının mutlu anlarını görebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir baba da kızının istediği elbiseyi alabilmek için üç ayrı işte çalıştı. Kızının elbiseyi görünce verdiği tepki paha biçilemezdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir kafede oturup babasını bekleyen kız elbiseyi görünce adeta şoke oldu.

Bir kafede oturup babasını bekleyen kız elbiseyi görünce adeta şoke oldu.

Babasına sarılarak ağlamaya başlayan kızın sevinci babası için bir ömre bedeldi.

Babasına sarılarak ağlamaya başlayan kızın sevinci babası için bir ömre bedeldi.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
shizuka.

Bana şöyle sosyal medyada ki paylaşımlar hic samimi gelmiyor üzgünüm..