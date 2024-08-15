“Ali Koç Bile Yapmazdı”: Fenerbahçe Taraftarı Bir Çiftin Evinin Her Köşesi Takımdan İzler Taşıyor

Fanatiklerin tuttukları takıma olan sevdaları bazen “Bu kadar da değildir” dediğimiz kadar oluyor. Fenerbahçeli bir çift de evleriyle sosyal medya gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Havuzlu bir villası olan çiftin evinin her köşesi Fenerbahçe’den izler taşıyor.
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Havuz, evin duvarları, renkler tamamen Fenerbahçe’yle ilgili döşenmiş durumda. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.
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Çok güzel
bir Beşiktaşlı olarak beğendim güzel olmuş