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Market Arabasını 300 Euroya Dolduran Gurbetçi Pahalılığa İsyan Etti: “Almanya Ucuz Değil”

Market Arabasını 300 Euroya Dolduran Gurbetçi Pahalılığa İsyan Etti: “Almanya Ucuz Değil”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 00:06

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Almanya’da yaşayan bir Türk market alışverişini fişiyle birlikte sosyal medyada paylaşarak pahalılığa isyan etti. Market arabasını dolduran vatandaş kıyma ve et bile olmadığını ancak 300 euro tuttuğunu anlattı.

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Fiyat karşısında Almanya’nın sanılanın aksine ucuz olmadığını dile getirdi.

Fiyat karşısında Almanya’nın sanılanın aksine ucuz olmadığını dile getirdi.

Yorumlarda buluşan izleyicilerden kimi vatandaşa hak verirken kimi ise fiyatları birim olarak uygun buldu.

Yorumlarda buluşan izleyicilerden kimi vatandaşa hak verirken kimi ise fiyatları birim olarak uygun buldu.

İşte detaylar 👇

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