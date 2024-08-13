Market Arabasını 300 Euroya Dolduran Gurbetçi Pahalılığa İsyan Etti: “Almanya Ucuz Değil”

Almanya’da yaşayan bir Türk market alışverişini fişiyle birlikte sosyal medyada paylaşarak pahalılığa isyan etti. Market arabasını dolduran vatandaş kıyma ve et bile olmadığını ancak 300 euro tuttuğunu anlattı.
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Fiyat karşısında Almanya’nın sanılanın aksine ucuz olmadığını dile getirdi.
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Yorumlarda buluşan izleyicilerden kimi vatandaşa hak verirken kimi ise fiyatları birim olarak uygun buldu.
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