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Dünyada Cenneti Yaşamak Böyle Bir Şey mi? Muğla Göcek’te 70 Milyon TL’ye Satılan Yazlıklar

Dünyada Cenneti Yaşamak Böyle Bir Şey mi? Muğla Göcek’te 70 Milyon TL’ye Satılan Yazlıklar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 21:16

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Muğla Göcek’in en popüler sitelerinden birinin fiyatı sosyal medya gündeminde. Lüks sitede 2+1 evlerin fiyatı 70 milyon TL. Su kanalının yanında yer alan evleri satın almak kullanıcıların belirttiği üzere pek de kolay değil.

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70 milyon TL’ye satılan evlerden birine talipseniz eğer site yönetiminin de sizi beğenmesi ve uygun görmesi gerektiği iddia ediliyor.

70 milyon TL’ye satılan evlerden birine talipseniz eğer site yönetiminin de sizi beğenmesi ve uygun görmesi gerektiği iddia ediliyor.

Peki siz 70 milyon TL ile neler yapardınız? Yorumlarda buluşalım.

Peki siz 70 milyon TL ile neler yapardınız? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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