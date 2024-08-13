Dünyada Cenneti Yaşamak Böyle Bir Şey mi? Muğla Göcek’te 70 Milyon TL’ye Satılan Yazlıklar

Muğla Göcek’in en popüler sitelerinden birinin fiyatı sosyal medya gündeminde. Lüks sitede 2+1 evlerin fiyatı 70 milyon TL. Su kanalının yanında yer alan evleri satın almak kullanıcıların belirttiği üzere pek de kolay değil.
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70 milyon TL’ye satılan evlerden birine talipseniz eğer site yönetiminin de sizi beğenmesi ve uygun görmesi gerektiği iddia ediliyor.
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Peki siz 70 milyon TL ile neler yapardınız? Yorumlarda buluşalım.
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