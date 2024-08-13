Hem Beyaz Yakalı Hem İçerik Üreticisi Olan Kadın Aylık Gelir ve Gideriyle Dudak Uçuklattı

@kariyervekisiselgelisim adlı Instagram sayfasından içerikler üreten bir kadın hazırladığı bir slayt ile aylık gelir gider hesabı yaptı ve takipçileriyle paylaştı. Hem beyaz yakalı olduğunu hem de içerik ürettiğini anlatan kadının totalde yaptığı hesap dudak uçuklattı.
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Genç kadının beyaz yakalı olduğu işinden aldığı maaş 105 bin TL, içerik üreticiliğindeki iş birliklerinden kazancı ise 90 bin TL idi.
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Aylık giderleri ise yaklaşık olarak 155 bin TL’yi buluyordu. Bu fiyatlar karşısında izleyiciler de şaşkınlığını gizleyemedi.
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