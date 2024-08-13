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Kabak Tatlısının Tenceresinde Yüzen Arılar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Kabak Tatlısının Tenceresinde Yüzen Arılar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 18:57

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Osmaniye’de kabak tatlısıyla meşhur bir işletmeden görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu. Tatlının tenceresinde arılar şerbet ile yüzüyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Tencerenin içerisinde yüzen arılar için kimi kullanıcılar bir zararı olmayacağını dile getirdi.

Tencerenin içerisinde yüzen arılar için kimi kullanıcılar bir zararı olmayacağını dile getirdi.

Kimi kullanıcılar ise hijyenik olmadığını söyleyerek Hindistan benzetmeleri yaptı.

Kimi kullanıcılar ise hijyenik olmadığını söyleyerek Hindistan benzetmeleri yaptı.

İşte detaylar 👇

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Another User

Bence güzel duruyor siz bence çok pembesiniz

nevertheless

mideniz yok mu sizin yaa🤮🤮🤮