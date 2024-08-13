Kabak Tatlısının Tenceresinde Yüzen Arılar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Osmaniye’de kabak tatlısıyla meşhur bir işletmeden görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu. Tatlının tenceresinde arılar şerbet ile yüzüyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Tencerenin içerisinde yüzen arılar için kimi kullanıcılar bir zararı olmayacağını dile getirdi.
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Kimi kullanıcılar ise hijyenik olmadığını söyleyerek Hindistan benzetmeleri yaptı.
İşte detaylar 👇
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İğrenç 🤢🤢🤢
Bence güzel duruyor siz bence çok pembesiniz
mideniz yok mu sizin yaa🤮🤮🤮