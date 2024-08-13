Koreli Turist Türk Hamamına Gitti Tellakla İmtihanını Kayda Aldı

Türkiye’ye gelen Koreli bir turist Türk Hamamına gitti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan turist kısa sürede viral oldu. Pek alışık olmadığı bir kültür olunca hissettikleri yüz ifadelerinden okunuyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Tellak turiste önce iyi bir kese yaptı. Turistin o anlarda biraz canı acıyor gibiydi.
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Ardından ise hamam serüveni biten Koreli turist bu deneyimden memnun görünüyordu.
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