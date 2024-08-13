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“Erkek Adam Nasıl Olur” Videosuyla Fikirlerini Belirten Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

etiket “Erkek Adam Nasıl Olur” Videosuyla Fikirlerini Belirten Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 16:24

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@sule_balcioglu adlı Instagram kullanıcısı bir kadın paylaşım yaptığı bir videoyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. “Erkek adam” tabiriyle erkeklerin neler yapıp yapmayacağını sıralayan kadın neler anlatmış gelin birlikte bakalım.

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İçerik üreticisi kadının paylaşımı “erkek adam” konulu ilk videosu değil. Sık sık bu konuda fikirlerini belirtiyor.

İçerik üreticisi kadının paylaşımı “erkek adam” konulu ilk videosu değil. Sık sık bu konuda fikirlerini belirtiyor.

Bu sefer ise erkeklerin bedelli askere gitmemesi, cool lime gibi içecekler içmemesi, glutensiz beslenmemesi gerektiğini anlattı.

Bu sefer ise erkeklerin bedelli askere gitmemesi, cool lime gibi içecekler içmemesi, glutensiz beslenmemesi gerektiğini anlattı.

İşte detaylar 👇

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