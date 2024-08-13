“Erkek Adam Nasıl Olur” Videosuyla Fikirlerini Belirten Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

@sule_balcioglu adlı Instagram kullanıcısı bir kadın paylaşım yaptığı bir videoyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. “Erkek adam” tabiriyle erkeklerin neler yapıp yapmayacağını sıralayan kadın neler anlatmış gelin birlikte bakalım.
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İçerik üreticisi kadının paylaşımı “erkek adam” konulu ilk videosu değil. Sık sık bu konuda fikirlerini belirtiyor.
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Bu sefer ise erkeklerin bedelli askere gitmemesi, cool lime gibi içecekler içmemesi, glutensiz beslenmemesi gerektiğini anlattı.
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