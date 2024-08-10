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Röportaj Veren Gurbetçi Gerçekleri Konuştu: “Almanya Kıskanıyor Diyen Yalan Söylüyor”

Röportaj Veren Gurbetçi Gerçekleri Konuştu: “Almanya Kıskanıyor Diyen Yalan Söylüyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 16:17

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Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen bir gurbetçi fiyatlar karşısında yaşadığı şaşkınlığı sokak röportajında dile getirdi. Gurbetçi Türkiye’de harcadığı parayla Almanya’da aylarca market alışverişini karşıladığını anlattı.

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Gurbetçi vatandaş Türkiye’de 15 günde 2.500 euro harcamıştı ve bu parayla Almanya’da altı aylık market alışverişi yaptığını dile getirdi.

Gurbetçi vatandaş Türkiye’de 15 günde 2.500 euro harcamıştı ve bu parayla Almanya’da altı aylık market alışverişi yaptığını dile getirdi.

Muhabir “Almanya bizi kıskanıyor” diyenleri hatırlatınca ise “Onu söyleyen yalan konuşuyor.” dedi.

Muhabir “Almanya bizi kıskanıyor” diyenleri hatırlatınca ise “Onu söyleyen yalan konuşuyor.” dedi.

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