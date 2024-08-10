Röportaj Veren Gurbetçi Gerçekleri Konuştu: “Almanya Kıskanıyor Diyen Yalan Söylüyor”

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen bir gurbetçi fiyatlar karşısında yaşadığı şaşkınlığı sokak röportajında dile getirdi. Gurbetçi Türkiye’de harcadığı parayla Almanya’da aylarca market alışverişini karşıladığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gurbetçi vatandaş Türkiye’de 15 günde 2.500 euro harcamıştı ve bu parayla Almanya’da altı aylık market alışverişi yaptığını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhabir “Almanya bizi kıskanıyor” diyenleri hatırlatınca ise “Onu söyleyen yalan konuşuyor.” dedi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın