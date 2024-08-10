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Muhammed Nur Nahya’dan Instagram’ın Kapatılmasına Kılıçdaroğlu Ve Erdoğan Parodisi

Muhammed Nur Nahya’dan Instagram’ın Kapatılmasına Kılıçdaroğlu Ve Erdoğan Parodisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 15:34

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle içerikler üreterek popülerleşen Muhammed Nur Nahya, gündemi asla kaçırmıyor. Şimdilerdeyse Instagram’a erişim engeli getirilmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

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Kendisi ses benzerliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan rolündeyken arkadaşı ise Kılıçdaroğlu’nu canlandırıyordu.

Kendisi ses benzerliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan rolündeyken arkadaşı ise Kılıçdaroğlu’nu canlandırıyordu.

Her videosunda olduğu gibi Instagram’ın kapatılmasına çektiği bu parodisiyle de beğenileri topladı.

Her videosunda olduğu gibi Instagram’ın kapatılmasına çektiği bu parodisiyle de beğenileri topladı.

İşte detaylar 👇

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