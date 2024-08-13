Motoru Görünce Binmek İçin “Beni Dövecekler” Bahanesini Kullanan Çocuğun Mutlu Anları

@nurpelinak1 adlı Instagram kullanıcısı motoruna bineceği anda mahallenin çocuklarından biri yanına geldi ve dünya birkaç dakikalığına güzelleşti. Tatlı çocuk motora binebilmek için kadına “Beni dövecekler üst mahalleye bırakır mısın?” dedi ve ikna süreci başladı.
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Tatlı çocuk motora binmek için epey heyecanlıydı, binince yaşadığı mutluluk ise hepimizin kalplerini eritti.
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Mahallenin çocuklarına havasını da atan tatlı çocuğun unutamayacağı bir anısı oldu.
İşte o anlar 👇
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cocukların mutlu f d görüntülerini gördükçe ben mutlu oluyorum cünkü onlar mutlu olmayı hakediyor