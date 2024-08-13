Motoru Görünce Binmek İçin “Beni Dövecekler” Bahanesini Kullanan Çocuğun Mutlu Anları

@nurpelinak1 adlı Instagram kullanıcısı motoruna bineceği anda mahallenin çocuklarından biri yanına geldi ve dünya birkaç dakikalığına güzelleşti. Tatlı çocuk motora binebilmek için kadına “Beni dövecekler üst mahalleye bırakır mısın?” dedi ve ikna süreci başladı.