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Matematik Öğretmeni ve İnşaat Mühendisi Olan Vatandaş Para Kazanamadığı İçin İsyan Etti

Matematik Öğretmeni ve İnşaat Mühendisi Olan Vatandaş Para Kazanamadığı İçin İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 22:21

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Ahsen Tv mikrofonlarına konuşan bir matematik öğretmeni aylık 12-13 bin TL kazandığını anlattı ve isyan etti. Ek olarak kitap yazarlığı yapan adam ikinci branşının ise inşaat mühendisliği olduğunu söyledi.

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Öğretmenlik yaparak yeteri kazar kazanamadığını söyleyen adam “Ben sizin çocuklarınıza ne anlatayım” diyerek sitem etti.

Öğretmenlik yaparak yeteri kazar kazanamadığını söyleyen adam “Ben sizin çocuklarınıza ne anlatayım” diyerek sitem etti.

Ardından ise inşaat mühendislerinin iş bilmediğini dile getiren adam ülkeden gitmenin derdine düştüğünü ifade etti.

Ardından ise inşaat mühendislerinin iş bilmediğini dile getiren adam ülkeden gitmenin derdine düştüğünü ifade etti.

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