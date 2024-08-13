Matematik Öğretmeni ve İnşaat Mühendisi Olan Vatandaş Para Kazanamadığı İçin İsyan Etti

Ahsen Tv mikrofonlarına konuşan bir matematik öğretmeni aylık 12-13 bin TL kazandığını anlattı ve isyan etti. Ek olarak kitap yazarlığı yapan adam ikinci branşının ise inşaat mühendisliği olduğunu söyledi.
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Öğretmenlik yaparak yeteri kazar kazanamadığını söyleyen adam “Ben sizin çocuklarınıza ne anlatayım” diyerek sitem etti.
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Ardından ise inşaat mühendislerinin iş bilmediğini dile getiren adam ülkeden gitmenin derdine düştüğünü ifade etti.
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