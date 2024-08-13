“Abi Sıcaktır Geldik Buraya” ile Tanınan Tatlı Çocuğun Sesiyle Kerimcan Durmaz’dan Video

Sıcaklardan bunalan bir tatlı çocuğun röportajı geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada gündem olmuştu. Bir yandan sıcaktan bunaldığı için suya girse de bir yandan titreyerek konuşan çocuğun sesiyle birçok ünlü paylaşım yapmıştı. Geçtiğimiz gün mikrofonlar yeniden tatlı çocuğa uzatıldı.