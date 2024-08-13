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“Abi Sıcaktır Geldik Buraya” ile Tanınan Tatlı Çocuğun Sesiyle Kerimcan Durmaz’dan Video

“Abi Sıcaktır Geldik Buraya” ile Tanınan Tatlı Çocuğun Sesiyle Kerimcan Durmaz’dan Video

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 00:39

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Sıcaklardan bunalan bir tatlı çocuğun röportajı geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada gündem olmuştu. Bir yandan sıcaktan bunaldığı için suya girse de bir yandan titreyerek konuşan çocuğun sesiyle birçok ünlü paylaşım yapmıştı. Geçtiğimiz gün mikrofonlar yeniden tatlı çocuğa uzatıldı.

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Fenomen olan tatlı çocuk “Herkes beni paylaşıyor, fotoğraf çekiniyor” diyerek aslından biraz sıkıldığını dile getirdi.

Fenomen olan tatlı çocuk “Herkes beni paylaşıyor, fotoğraf çekiniyor” diyerek aslından biraz sıkıldığını dile getirdi.

Detaylar 👇

Röportajda “Kerimcan Durmaz beni paylaşıyor, sesimi kullanıyor.” diyen çocuğu gören Kerimcan Durmaz yeniden paylaşım yaptı.

Röportajda “Kerimcan Durmaz beni paylaşıyor, sesimi kullanıyor.” diyen çocuğu gören Kerimcan Durmaz yeniden paylaşım yaptı.

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