“Abi Sıcaktır Geldik Buraya” ile Tanınan Tatlı Çocuğun Sesiyle Kerimcan Durmaz’dan Video

Sıcaklardan bunalan bir tatlı çocuğun röportajı geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada gündem olmuştu. Bir yandan sıcaktan bunaldığı için suya girse de bir yandan titreyerek konuşan çocuğun sesiyle birçok ünlü paylaşım yapmıştı. Geçtiğimiz gün mikrofonlar yeniden tatlı çocuğa uzatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen olan tatlı çocuk “Herkes beni paylaşıyor, fotoğraf çekiniyor” diyerek aslından biraz sıkıldığını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Detaylar 👇
Röportajda “Kerimcan Durmaz beni paylaşıyor, sesimi kullanıyor.” diyen çocuğu gören Kerimcan Durmaz yeniden paylaşım yaptı.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın