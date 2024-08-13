Memleketi Barbados'a Aile Boyu Tatile Giden Asap Rocky ve Rihanna'nın Çocuklarıyla Kareleri İçleri Isıttı
Memleketi Barbados'a Aile Boyu Tatile Giden Asap Rocky ve Rihanna'nın Çocuklarıyla Kareleri İçleri Isıttı
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Dünya çapında ünlü şarkıcı ve iş kadını Rihanna, müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra iş dünyasındaki etkileyici performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 2005 yılında müzik dünyasına adım atan Rihanna, kısa sürede global bir süperstar haline geldi.
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Rihanna'nın özel hayatı da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. 2021 yılında ünlü rapçi A$AP Rocky ile ilişki yaşamaya başlayan Rihanna, çiftin 2022'de ilk çocuklarını dünyaya getirmesiyle medyanın ilgisini çekti.
Rihanna ve A$AP Rocky’nin çocukları, şimdiden magazin dünyasının en minik ve en tatlı yıldızları arasında yer alıyor. Riot Rose ve RZA, anne ve babasından aldıkları genlerle adeta doğuştan şöhret sahibi.
Pop dünyasının kraliçesi Rihanna, tatil yapmak üzere memleketi Barbados'u tercih etti ve ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anlar objektiflere yansıdı. Rihanna ve A$AP Rocky, minik çocuklarıyla birlikte Barbados'un güneşli plajlarında tatilin tadını çıkardı.
Oğulları 12 aylık Riot Rose ve 2 yaşındaki RZA ile deniz keyfi yapan ailenin mutlu kareleri resmen kapleri eritti!
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