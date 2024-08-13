Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Ekonomist Mahfi Eğilmez'in "Stagflasyon" Beklentisine "Olsun Hocam, İmanımız Var" Tepkisi

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in "Stagflasyon" Beklentisine "Olsun Hocam, İmanımız Var" Tepkisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 15:31

İşsizlik rakamlarının açıklanması sonrası Yazar Mahfi Eğilmez de konuya dair görüşlerini paylaştı. Stagflasyon beklentisini paylaşan Eğilmez'e gelen ironik tepkiler gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Sanayi üretimi düşüyor, işsizlik yükseliyor. Ekonomi stagflasyona gidiyor." diyen Mahfi Eğilmez konuyla ilgili bir de grafik paylaştı. Tanım olarak ülke ekonomisinde stagflasyon yaşandığında işsizlik artar ve fiyatlar yükselir. Bununla birlikte tüketicilerin alım gücü düştüğü için enflasyondaki artışta bir azalma olmaz.

"Sanayi üretimi düşüyor, işsizlik yükseliyor. Ekonomi stagflasyona gidiyor." diyen Mahfi Eğilmez konuyla ilgili bir de grafik paylaştı. Tanım olarak ülke ekonomisinde stagflasyon yaşandığında işsizlik artar ve fiyatlar yükselir. Bununla birlikte tüketicilerin alım gücü düştüğü için enflasyondaki artışta bir azalma olmaz.

Söz konusu tweet ve ardından gelenler:

1

1
twitter.com

2

2
twitter.com

3

3
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

4

4
twitter.com

5

5
twitter.com

6

6
twitter.com

7

7
twitter.com

8

8
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

9

9
twitter.com

10

10
twitter.com

11

11
twitter.com

Ve bonus...

Ve bonus...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın