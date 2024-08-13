Ekonomist Mahfi Eğilmez'in "Stagflasyon" Beklentisine "Olsun Hocam, İmanımız Var" Tepkisi
Ekonomist Mahfi Eğilmez'in "Stagflasyon" Beklentisine "Olsun Hocam, İmanımız Var" Tepkisi
İşsizlik rakamlarının açıklanması sonrası Yazar Mahfi Eğilmez de konuya dair görüşlerini paylaştı. Stagflasyon beklentisini paylaşan Eğilmez'e gelen ironik tepkiler gündem oldu.
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"Sanayi üretimi düşüyor, işsizlik yükseliyor. Ekonomi stagflasyona gidiyor." diyen Mahfi Eğilmez konuyla ilgili bir de grafik paylaştı. Tanım olarak ülke ekonomisinde stagflasyon yaşandığında işsizlik artar ve fiyatlar yükselir. Bununla birlikte tüketicilerin alım gücü düştüğü için enflasyondaki artışta bir azalma olmaz.
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