Dünya Resesyon Korkusunu Aştı, Borsa İstanbul Toparlanamadı

Dünya borsalarını sarsan resesyon korkusunun ardından piyasalar normale dönmeye başladı. Carry trade pozisyon kapatmalarıyla başlayan Kara Pazartesi sarsıntısından en çok etkilenen borsa ise Türk yatırımcılara sürpriz olmayacak şekilde Borsa İstanbul oldu.