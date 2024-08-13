Dünya Resesyon Korkusunu Aştı, Borsa İstanbul Toparlanamadı
Dünya Resesyon Korkusunu Aştı, Borsa İstanbul Toparlanamadı
Dünya borsalarını sarsan resesyon korkusunun ardından piyasalar normale dönmeye başladı. Carry trade pozisyon kapatmalarıyla başlayan Kara Pazartesi sarsıntısından en çok etkilenen borsa ise Türk yatırımcılara sürpriz olmayacak şekilde Borsa İstanbul oldu.
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Japon Merkez Bankası'nın faiz politikasında yaptığı değişiklik sonrasında, trilyonlarca dolarlık carry-trade pozisyonlarının kapatılması global ölçekte varlık satışlarını tetikledi. Bu durum, tarihin en yakın vadeli Kara Pazartesi seanslarına 5 Ağustos'ta yol açtı.
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İlk şokun ardından dünya piyasaları toparlanmaya başladı ve birçok piyasa günü artı kapatıyor. Japon Nikkei endeksine dahil hisseler dün itibariyle kayıplarını tamamen telafi etti ve kaybettiklerini geri aldı.
Krizin başlangıç noktası olan Japonya'da bile hisseler, eski seviyelerinde seyretmeye dönerken, BIST-100 endeksi dün itibariyle yüzde 6'lık bir kayıp yaşadı. Kıbrıs -4.93, Singapur -4.51, Amerika -3.41, Filistin -2.90 kayıpla geçti bu süreyi. En fazla kayıp Türkiye'de yaşandı. Yatırımcılar ise bu duruma tepki gösterdi.
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