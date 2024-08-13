Konuttaki Reel Fiyat Değerlerinde Değişim Yaşanıyor
Konuttaki Reel Fiyat Değerlerinde Değişim Yaşanıyor
Dünya Gazetesi'nde yayımlanan Endeksa'nın güncel konut değer raporuna göre, satılık konut piyasasında yıllık değer değişimleri incelendiğinde, fiyatların bir yıl içinde yüzde 36 oranında arttığı, son bir ayda ise sadece yüzde 0.05 yükseldiği görülüyor.
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Temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 26.484 TL/m², ortalama konut fiyatı ise 3.442.920 TL olarak belirlendi. Ortalama bir konut yatırımının geri dönüş süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.
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Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir illeri karşılaştırıldığında, en yüksek nominal değer artışı yüzde 38 ile Ankara ve İzmir'de görüldü. Başkent Ankara'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 21.806 TL, ortalama konut fiyatı ise 2,8 milyon TL olarak gerçekleşti. İzmir'de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 34.905 TL, ortalama konut fiyatı ise 4,4 milyon TL olarak belirlendi.
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