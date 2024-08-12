Merkez Bankası Olası İstanbul Depremine Hazırlanıyor İddiası

'Merkez Bankası, Türkiye’de ve dünyada önemli kurumların, şirketlerin yaptığı gibi işlevinin olası bir afet karşısında kesintisiz devamı için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Banka hiç karşılaşmak istemediğimiz olası İstanbul depreminde temel işlevini yerine getirmeye Ankara’dan kesintisiz devam edecek.'