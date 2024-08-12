Merkez Bankası Olası İstanbul Depremine Hazırlanıyor İddiası
Merkez Bankası Olası İstanbul Depremine Hazırlanıyor İddiası
Olası İstanbul Depremi'nin yıkıcılığı ve finans merkezlerinin İstanbul'da konuşlandırılması uzun süredir tartışılan konuların başında geliyordu. Ekonomim Gazetesi'nden Maruf Buzcugil, bu konuya dair önemli bir iddia paylaştı.
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6 Şubat'ta yaşadığımız depremin ardından bir kez daha İstanbul'da oluşacak bir depremin yıkıcılığına dair öngörülerle ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gördük. Özellikle Marmara Bölgesi'ndeki sanayi ve finans yerleşimleri ise korkunun boyutunu artırıyor.
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Merkez Bankası'nın Ankara'dan İstanbul'a getirilmesi hatta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 9 Mayıs’taki 2024 yılı ikinci enflasyon raporu toplantısında bundan böyle enflasyon raporlarının İstanbul’da açıklanacağını duyurması Ankara ile bağların tamamen kopacağına işaret ediyor.
Ancak Maruf Buzcugil, köşe yazısında İstanbul Depremi'nin olası yıkıcılığına değinerek, "Merkez Bankası çok yakın zamanda İstanbul’a gitmiş kritik personelinin bir bölümünü yeniden Ankara’da görevlendirme kararı aldı." diye yazdı ve şu ifadelere yer verdi:
Ankara'dan kopsa da Merkez Bankası'nın Ankara'da bu vesile ile bir güvenli bölge yaratmak istediğini söyleyen Buzcugil, "Merkez Bankası’nın önemli birimlerinden belli sayıda çalışan olası bir deprem riski karşısında Ankara’dan hemen devreye girecek. Böylelikle Merkez Bankası’nın işlevi kesintisiz devam edecek." dedi.
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