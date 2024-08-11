Borsadan Göç Başladı, Küçük Yatırımcı Borsaya Veda Ediyor
Borsadan Göç Başladı, Küçük Yatırımcı Borsaya Veda Ediyor
Borsa İstanbul son olarak dünya piyasalarındaki resesyon korkusuyla sarsıldı ve hisselerde 'devre kesici' dahil birçok tedbirle ayakta kalmaya çalıştı. Ancak genel gidişat da iç açıcı görünmüyor.
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Borsada balina diye tabir edilen büyük yatırımcılar iniş ve çıkışlardan sistemleriyle zararlarını minimuma indirse de bilinçsiz yatırımcılar borsadaki düşüşlerde büyük kayıplar yaşıyor.
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Halka arz furyası diye tabir edilen ve "tavan serileri" beklentisiyle borsaya gelmiş olan birçok kişinin ağzı son süreçte epey yanmış görünüyor. "5 tavan minimum" diye girilen yolda artık tavan serileri kimi zaman üçüncü günü bile göremiyor. Duayen isimlerin sürekli uyardığı "bu furya ömür boyu sürmez" dediği günleri yaşıyor gibiyiz.
Halka arzda işler terse dönünce küçük yatırımcı geldiği gibi borsadan kaçmaya başladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre yaz aylarında büyük bir kısmı küçük tasarruf sahibi yaklaşık 1 milyon yatırımcı borsadan adeta "kaçtı". Paylaşılan bilgilere göre mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 olan yatırımcı sayısı, 9 Ağustos Cuma günü 7 milyon 362 bin 644’e indi.
Halka arz olan şirket sayısında da büyük düşüş var. SPK bültenlerinde ikişer üçer onay alan arzlar yerini artık sadece ceza haberlerine bırakınca küçük yatırımcı çıkış yapmaya başladı. 8 şirketin halka arz olduğu mayıs ayından sonra; haziranda 2, temmuzda 1, ağustosun ilk haftasında da 1 yeni şirket borsaya dahil oldu.
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