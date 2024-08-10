Memurları Yakından İlgilendiren Emsal Yıllık İzin Kararı Verildi
Memurları Yakından İlgilendiren Emsal Yıllık İzin Kararı Verildi
Yaz ayları ile birlikte özel sektör ve kamu sektörlerinde yıllık izin talepleri artmaya başladı. Personellerin yıllık izinlerini kullanma şekline ise birçok kurum müdahale ederek kısıtlamalara gidiyor. Bu konu ile ilgili emsal bir karar gündeme geldi.
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İşveren tarafından yıllık izinlere yapılan müdahale dava konusu oldu. İşçinin yıllık izinini istediği gibi bölme ya da kullanma talebine karşı gelen kurumları bundan sonrası için zor günler bekliyor.
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Karara yol açan örnek ise şu şekilde meydana geldi: Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışan bir personel yıllık iznini bölümlere ayırarak tatil yapmak istedi. Ancak genel müdürlük bu talebi reddederek, yıllık izinlerin ancak "üç parçaya bölünebileceğini" belirtti.
Bu karar üzerine personel Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak, mağdur edildiğini belirten bir şikayet dilekçesi verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu, durumu ele alarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izahat istedi.
Karayolları Genel Müdürlüğü kararında ısrarcı olurken Kamu Denetçiliği Kurumu bu kararın değişikliği yönünde karar verdi ve kuruma süre tanıdı.
Kamu Denetçiliği Kurumu, kararını açıklarken hukuk, hakkaniyet ve insan haklarına uygunluk yönünde durumu ele aldıklarını "yıllık iznin bölünmesi" konusunda kamu çalışanlarından yana net bir duruş sergilediklerini belirtti.
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KDK, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 30 gün süre verdi ve bu kararını değiştirerek kurallara uygun hale getirmesini talep etti. Kamu personelinin iznini kurumuyla uzlaşarak istediği kadar böleceği konusunda bir emsal karara varılmış olundu.
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