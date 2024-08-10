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Nıke'ın İnternet Satışını Kapatmasından Sonra Gözler Uluslararası Markalara Çevrildi

Nıke'ın İnternet Satışını Kapatmasından Sonra Gözler Uluslararası Markalara Çevrildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 19:42

Bir gecede çıkarılan ve e-ticaret sektörünü derinden etkileyen gümrük yasası sonrası Nıke internet satışlarını kapatmıştı. Bugün Nıke'ın ardından İspanyol hazır giyim şirletler grubu Inditex'in de çekilebileceği iddia edildi.

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Yurtdışından yapılan e-ticaret işlemlerine konan ekstra vergi hem tüketicilerde hem de markalarda şok etkisi yarattı. Tüketiciler "elveda" demeye hazırlanırken ilk hamle Nike'tan geldi ve Nike internet satışlarına "elveda" dedi.

Yurtdışından yapılan e-ticaret işlemlerine konan ekstra vergi hem tüketicilerde hem de markalarda şok etkisi yarattı. Tüketiciler "elveda" demeye hazırlanırken ilk hamle Nike'tan geldi ve Nike internet satışlarına "elveda" dedi.

Benzer bir durumun İspanyol hazır giyim markası Inditex'e ait markaların da yaşayacağı iddia edilmiş hatta markaların Türkiye'den çekilmeye hazırlandığı söylenmişti.

Benzer bir durumun İspanyol hazır giyim markası Inditex'e ait markaların da yaşayacağı iddia edilmiş hatta markaların Türkiye'den çekilmeye hazırlandığı söylenmişti.

Bugün marka adına Türkiye'deki yetkililerinden konuya dair bir açıklama yapıldı. Yetkililer, “Sık sık çeşitli mecralarda Türkiye’den çekileceğimiz iddia ediliyor. Bunun neden yapıldığını gerçekten biz de anlamıyoruz” dediler.

Bugün marka adına Türkiye'deki yetkililerinden konuya dair bir açıklama yapıldı. Yetkililer, “Sık sık çeşitli mecralarda Türkiye’den çekileceğimiz iddia ediliyor. Bunun neden yapıldığını gerçekten biz de anlamıyoruz” dediler.

26 yıldır Türkiye'de olduklarını söyleyen marka yetkilileri "Türkiye bizim merkezimiz için en önemli pazarlardan biri. Bizim için fiyat tutturamamak yok. Türkiye İspanya’ya yakın, kaliteli üretici var. Uzun süreli işbirliklerimizin olduğu bir ülke. Bu yüzden Türkiye’de çok mutluyuz." açıklamasını yaptılar. İşbirliğinin de söylenenin aksine güçlenerek devam edeceğini belirttiler.

26 yıldır Türkiye'de olduklarını söyleyen marka yetkilileri "Türkiye bizim merkezimiz için en önemli pazarlardan biri. Bizim için fiyat tutturamamak yok. Türkiye İspanya’ya yakın, kaliteli üretici var. Uzun süreli işbirliklerimizin olduğu bir ülke. Bu yüzden Türkiye’de çok mutluyuz." açıklamasını yaptılar. İşbirliğinin de söylenenin aksine güçlenerek devam edeceğini belirttiler.

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