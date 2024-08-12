TÜİK İşsizlik Rakamlarını Açıkladı: İşsizlik Artıyor
TÜİK İşsizlik Rakamlarını Açıkladı: İşsizlik Artıyor
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ait işsizlik verilerini duyurdu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da %9,2 olarak belirlendi. Mayıs ayında bu oran %8,4 seviyesindeydi.
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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üstü bireyler arasında işsiz sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya kıyasla 234 bin artarak 3 milyon 305 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık bir artış gösterdi.
Buna karşılılk istihdam sayısında da erime yaşandı. 2024 yılı Haziran ayında, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,6 puan düşüşle %49,3 olarak ölçüldü. Bu oran erkeklerde %66,9, kadınlarda ise %32,1 olarak kaydedildi.
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