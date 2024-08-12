Yurt Dışı Çıkış Harcı Zamlandı: Artık 500 Lira Karşılığında Alınacak
Yurt Dışı Çıkış Harcı Zamlandı: Artık 500 Lira Karşılığında Alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ilk vergi paketi geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı. Bakanlık, ikinci vergi paketi için de çalışma yapıyor. İlk vergi paketinin en tartışmalı maddelerinden biri de yurt dışı çıkış harcına gelen zamdı. Yurt dışı çıkış harcına gelen zam bugün itibarıyla gerçekleşti.
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Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar, ülkeden çıkış yaparken yurt dışı çıkış pulunu almak zorunda.
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En son 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı, geçtiğimiz günlerde çok tartışılacak şekilde 500 liraya yükseltilmişti.
Dış hat uçuşuyla yurtdışına gidecek Türkiye vatandaşı olan yolcular, bu gece saat 00.00'dan itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödemeye başladı.
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