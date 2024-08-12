Yurt Dışı Çıkış Harcı Zamlandı: Artık 500 Lira Karşılığında Alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ilk vergi paketi geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı. Bakanlık, ikinci vergi paketi için de çalışma yapıyor. İlk vergi paketinin en tartışmalı maddelerinden biri de yurt dışı çıkış harcına gelen zamdı. Yurt dışı çıkış harcına gelen zam bugün itibarıyla gerçekleşti.