Yeniden Değerleme Oranı (YDO) Zammı Geliyor: IMEI Kayıp Ücreti 50 Bin Liraya Yaklaşacak!

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün çalışmasına göre, 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 45 civarında olacak. YDO’nun yüzde 45 olması sonrasında ise birçok kaleme ciddi vergi zamları gelecek. Örneğin yurt dışı çıkış harcı yine yükselecek, yurt dışından telefon getirip kaydetmeye yarayan IMEI ücreti 50 bin liraya yaklaşacak.