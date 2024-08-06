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Yeniden Değerleme Oranı (YDO) Zammı Geliyor: IMEI Kayıp Ücreti 50 Bin Liraya Yaklaşacak!

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) Zammı Geliyor: IMEI Kayıp Ücreti 50 Bin Liraya Yaklaşacak!

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 18:39

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün çalışmasına göre, 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 45 civarında olacak. YDO’nun yüzde 45 olması sonrasında ise birçok kaleme ciddi vergi zamları gelecek. Örneğin yurt dışı çıkış harcı yine yükselecek, yurt dışından telefon getirip kaydetmeye yarayan IMEI ücreti 50 bin liraya yaklaşacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı son vergi paketi geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı son vergi paketi geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Sözcü’deki yazısında vatandaşlara yakın zamanda gelecek zamlarla ilgili uyarıda bulundu.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Sözcü’deki yazısında vatandaşlara yakın zamanda gelecek zamlarla ilgili uyarıda bulundu.

Kaynak

Bingöl’ün hesaplamalarına göre; 2024 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında oluşacağı ortaya çıktı.

Bingöl’ün hesaplamalarına göre; 2024 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında oluşacağı ortaya çıktı.

“Önümüzdeki üç ayda enflasyon “sıfır” bile gelse, YDO yüzde42,76 olacaktır. Ancak Ağustos başında doğalgaza yapılan yüksek oranlı zam ve Eylül ayında okulların açılmasıyla giyim başta olmak üzere pek çok üründe artış olma ihtimali önümüzdeki aylarda Yİ-ÜFE oranının aylık olarak sıfır oranında gerçekleşme ihtimalini güçleştirmektedir. “

“Önümüzdeki üç ayda enflasyon “sıfır” bile gelse, YDO yüzde42,76 olacaktır. Ancak Ağustos başında doğalgaza yapılan yüksek oranlı zam ve Eylül ayında okulların açılmasıyla giyim başta olmak üzere pek çok üründe artış olma ihtimali önümüzdeki aylarda Yİ-ÜFE oranının aylık olarak sıfır oranında gerçekleşme ihtimalini güçleştirmektedir. “

YDO’nun yüzde 45 gelmesi halinde, 1 Ocak 2025 tarihinde yurt dışı çıkış harcı 720 lira olacak.

YDO’nun yüzde 45 gelmesi halinde, 1 Ocak 2025 tarihinde yurt dışı çıkış harcı 720 lira olacak.
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IMEI kayıt ücreti ise 31 bin 692 liradan 45 bin 953 liraya yükselecek.

IMEI kayıt ücreti ise 31 bin 692 liradan 45 bin 953 liraya yükselecek.

YDO ile zamlanacak hizmetler 👇

YDO ile zamlanacak hizmetler 👇

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