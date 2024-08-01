EPDK’dan Doğal Gaz Zammı Açıklaması: Konutlarda Zam Oranı Değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaza yapılan zammın konutlara yansımasının yüzde 24,4 olacağını açıkladı. Dün BOTAŞ’ın yaptığı açıklamada doğal gaz zammı oranı yüzde 38 olarak yer almıştı.