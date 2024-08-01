Görüş Bildir
Haberler
Gündem
EPDK’dan Doğal Gaz Zammı Açıklaması: Konutlarda Zam Oranı Değişti

EPDK’dan Doğal Gaz Zammı Açıklaması: Konutlarda Zam Oranı Değişti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 13:38

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaza yapılan zammın konutlara yansımasının yüzde 24,4 olacağını açıkladı. Dün BOTAŞ’ın yaptığı açıklamada doğal gaz zammı oranı yüzde 38 olarak yer almıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı sebebiyle hemen hemen her ürüne zam gelmeye devam ediyor.

Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı sebebiyle hemen hemen her ürüne zam gelmeye devam ediyor.

BOTAŞ, dün yaptığı açıklamada konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 oranında zam geleceğini duyurmuştu.

BOTAŞ, dün yaptığı açıklamada konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 oranında zam geleceğini duyurmuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise bugün yaptığı açıklamada konutlardaki doğal gaz zammının daha düşük olacağı belirtti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise bugün yaptığı açıklamada konutlardaki doğal gaz zammının daha düşük olacağı belirtti.

“Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğalgaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır.”

“Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğalgaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır.”

“Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir.”

“Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

“Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır.”

“Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır.”

“Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır.”

“Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın