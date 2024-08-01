EPDK’dan Doğal Gaz Zammı Açıklaması: Konutlarda Zam Oranı Değişti
EPDK’dan Doğal Gaz Zammı Açıklaması: Konutlarda Zam Oranı Değişti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı sebebiyle hemen hemen her ürüne zam gelmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BOTAŞ, dün yaptığı açıklamada konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 oranında zam geleceğini duyurmuştu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise bugün yaptığı açıklamada konutlardaki doğal gaz zammının daha düşük olacağı belirtti.
“Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğalgaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır.”
“Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır.”
“Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın