İkinci Vergi Paketinin Detayları Ortaya Çıktı: Bu Sefer Ev Sahipleri Üzülecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ilk vergi paketi Meclis gündemine geldi. Pakette, yurt dışı çıkış harcı dahil bir çok ürüne zam yer almıştı. Bakanlığın hazırlığı ikinci vergi paketinin detayları da ortaya çıktı. İkinci eve sahip olan ev sahiplerine vergi yükseltilecek. Ayrıca kiraya verilmeyen evlerden de ekstra vergi alınacak.