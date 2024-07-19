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İkinci Vergi Paketinin Detayları Ortaya Çıktı: Bu Sefer Ev Sahipleri Üzülecek!

İkinci Vergi Paketinin Detayları Ortaya Çıktı: Bu Sefer Ev Sahipleri Üzülecek!

vergi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.07.2024 - 11:48

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ilk vergi paketi Meclis gündemine geldi. Pakette, yurt dışı çıkış harcı dahil bir çok ürüne zam yer almıştı. Bakanlığın hazırlığı ikinci vergi paketinin detayları da ortaya çıktı. İkinci eve sahip olan ev sahiplerine vergi yükseltilecek. Ayrıca kiraya verilmeyen evlerden de ekstra vergi alınacak.

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Türkiye’de henüz birinci vergi paketinin şoku atlatılamamışken ikinci vergi paketi için de çalışmalar başladı.

Türkiye’de henüz birinci vergi paketinin şoku atlatılamamışken ikinci vergi paketi için de çalışmalar başladı.

Dünya Gazetesi’nden Ferit Parlak’ın haberine göre; ikinci vergi paketinde öncelik “gayrimenkul”ün vergilendirmesi olacak.

Dünya Gazetesi’nden Ferit Parlak’ın haberine göre; ikinci vergi paketinde öncelik “gayrimenkul”ün vergilendirmesi olacak.

Kaynak

Konut ve ofis alım satımında ve kiralamasında piyasa değeri üzerinden vergi alınması ve konutunu, alımdan sonraki 3 yıl içerisinde satanlardan 2 kat, 5 yıl içerisinde satanlardan 1 kat daha fazla vergi alınmasının ikinci vergi paketine dahil edilmesi kesinleşti.

Konut ve ofis alım satımında ve kiralamasında piyasa değeri üzerinden vergi alınması ve konutunu, alımdan sonraki 3 yıl içerisinde satanlardan 2 kat, 5 yıl içerisinde satanlardan 1 kat daha fazla vergi alınmasının ikinci vergi paketine dahil edilmesi kesinleşti.

Ayrıca, ikinci ve daha fazla evi olanlardan “kademeli yükselen” ilave emlak vergisi ve hayalet ev olarak adlandırılan 600 bin boş konuttan “ek emlak vergisi” talep edilecek.

Ayrıca, ikinci ve daha fazla evi olanlardan “kademeli yükselen” ilave emlak vergisi ve hayalet ev olarak adlandırılan 600 bin boş konuttan “ek emlak vergisi” talep edilecek.

Devlete ait 230 bin lojmanda da yeni kira düzenlemesi yapılacak.

Devlete ait 230 bin lojmanda da yeni kira düzenlemesi yapılacak.

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