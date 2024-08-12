Atilla Yeşilada, Mehmet Şimşek İcraatlarını Överken, Halkı Suçlayarak Ödevler Verdi
Atilla Yeşilada, Mehmet Şimşek İcraatlarını Överken, Halkı Suçlayarak Ödevler Verdi
Ekonomist Atilla Yeşilada, Mehmet Şimşek'in getirdiği vergileri en başarılı icraat olarak yorumladı. Açıklamasının ardından tepki çeken Yeşilada'ya 'biz daha ne yapalım' yanıtları verildi.
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Atilla Yeşilada katılmış olduğu bir programda, ekonomik gelişmelere dair görüşlerini paylaştı. Yeşilada, "Yeni vergiler Mehmet Şimşek'in en başarılı icraatları" dedi. Yeşilada, halkı da fedakarlık yapmamakla suçladı.
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Atilla Yeşilada, tepki çeken açıklamalarında, "Bu toplum hiç fedakarlık yapmıyor. Yurt dışıdan getirdikleri şeyler kozmetik, kıyafet ve teknoloji. Almasın o da fedakarlık yapsın. İki sene telefonunuzu yenilemeyin." dedi. Büyük tepki alan açıklamalara sosyal medya kullanıcıları adeta isyan etti.
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