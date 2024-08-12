Ekonomik Refah ve Olimpiyat Madalya Sayısının Bağlantısı Araştırıldı
Ekonomik Refah ve Olimpiyat Madalya Sayısının Bağlantısı Araştırıldı
Bahçeşehir Finansal Araştırmalar Merkezi (BFRC) tarafından sunulan verilerde, ülkelerin olimpiyat performanslarının ekonomik durumlarıyla bağlantısı grafiklerle gösterildi. Ekonomim internet sitesinde yer alan haberde Türkiye'nin beklentiyi karşılamadığı görüldü.
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BFRC'den Efe Gülkan ve Mert Uğur Küçük'ün hazırladığı verilere göre, 126 madalya ile olimpiyatlarda birinci sırada yer alan ABD, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisi olarak da öne çıkıyor. Ekonomik refahın ABD'nin madalya sayısına olumlu katkı yaptığı görülüyor.
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Madalyalarda 91 ile ikinci sırada bulunan Çin, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olarak dikkat çekiyor. Ekonomik büyüklükle madalya sayıları arasındaki ilişki, grafiklerde net bir şekilde ortaya konuyor.
Kişi başına düşen milli gelir açısından madalyaların sıralaması değişiyor. Bu kategoride İrlanda, kişi başına düşen gelir seviyesinde ilk sırada yer almasına rağmen, madalya sayısı bakımından sadece 7 madalya ile geride kalıyor. İlk beşte İrlanda'yı, 8 madalyayla İsviçre ve Norveç, 1 madalyayla Singapur, ve en fazla madalyayı kazanan ABD takip ediyor.
Türkiye'nin olimpiyatlardaki başarısının ise milli gelire göre beklentinin altında kaldığı görülüyor. Kişi başına düşen gelir seviyesinde orta sıralarda yer almamıza rağmen madalya sırasında 64. sırada kaldık.
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