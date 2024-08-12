Filenin Sultanları'nda Santarelli'nin Sözleşmesinin İlk Bölümü Tamamlandı
Filenin Sultanları'nda Santarelli'nin Sözleşmesinin İlk Bölümü Tamamlandı
Filenin Sultanları ile iki yıl boyunca ülkemize büyük sevinçler yaşatan Daniele Santarelli, sözleşmesinin ilk iki yıllık bölümünü tamamladı. Sözleşmesi 2+4 yıl olarak imzalanan İtalyan için karar bekleniyor.
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Paris 2024'ü Filenin Sultanları ile başarılı bir performansla bitiren Sanatarelli için karar zamanı geldi. İtalyan çalıştırıcının kontratındaki opsiyonla ilgili iki tarafın karşılıklı olarak varacağı karar merak ediliyor.
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2+4 yıllık kontratın zorunlu iki yılının ardından dört yıllık bir opsiyon maddesi konumuştu. İki taraflı opsiyonu olan anlaşmada iki taraf da kabul etmesi halinde Santarelli 4 yıl daha Filenin Sultanları'nın başarısı için çalışacak.
Yoğun bir takvimden çıkan voleybol takımımızın bir sonraki turnuvası yaklaşık bir yıl sonra olacak. Federasyon kaynaklarından opsiyon ile ilgili herhangi bir karara dair açıklama yapılmazken anlaşmanın önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz olarak açıklanması bekleniyor.
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