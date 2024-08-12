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Galatasaray'ın Küskün Yıldızı Kerem Aktürkoğlu Ayrılık İçin Gün Sayıyor

Galatasaray'ın Küskün Yıldızı Kerem Aktürkoğlu Ayrılık İçin Gün Sayıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 15:20

Galatasaray'da son günlerde takım içinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu, Rusya'dan gelen teklifi kabul ediyor.

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Süper Kupa maçında devre arasında oyundan alındıktan sonra soyunma odasında söylediği sözler sebebiyle hedef tahtasına konan, kulübün yalanlamadığı iddiaları kişisel sosyal medya hesabından yalanlayarak sitemini ileten Kerem, Galatasaray'dan ayrılmak üzere.

Süper Kupa maçında devre arasında oyundan alındıktan sonra soyunma odasında söylediği sözler sebebiyle hedef tahtasına konan, kulübün yalanlamadığı iddiaları kişisel sosyal medya hesabından yalanlayarak sitemini ileten Kerem, Galatasaray'dan ayrılmak üzere.

Medyada Galatasaray'ın Kerem için Spartak Moskova ile anlaştığı bu sebeple de oluşan bu gündemi kulüp içinden kasıtlı olarak sızdırdıkları iddia edilmişti. Başkan Dursun Özbek ise bu iddialara sert bir şekilde reddetti.

Medyada Galatasaray'ın Kerem için Spartak Moskova ile anlaştığı bu sebeple de oluşan bu gündemi kulüp içinden kasıtlı olarak sızdırdıkları iddia edilmişti. Başkan Dursun Özbek ise bu iddialara sert bir şekilde reddetti.

Transferde ise bu süreçte ciddi adımlar atıldı. Galatasaray ile 13 Milyon Euro'ya el sıkıştığı belirtilen Rus ekibinin Kerem için de fiyat yükselttiği iddia ediliyor. 2.4 Milyon Euro yıllık ücret teklif ettikleri Kerem'e yeni bir teklifle bonuslarla birlikte 3 Milyon Euro önerdiler.

Transferde ise bu süreçte ciddi adımlar atıldı. Galatasaray ile 13 Milyon Euro'ya el sıkıştığı belirtilen Rus ekibinin Kerem için de fiyat yükselttiği iddia ediliyor. 2.4 Milyon Euro yıllık ücret teklif ettikleri Kerem'e yeni bir teklifle bonuslarla birlikte 3 Milyon Euro önerdiler.

Kerem Aktürkoğlu'nun son teklife evet diyerek transferi kısa sürede resmiyete kavuşturacağı iddia ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun son teklife evet diyerek transferi kısa sürede resmiyete kavuşturacağı iddia ediliyor.

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