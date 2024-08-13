Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Vergi Uzmanı Nedim Türkmen Bütçeyi Memur Giderlerinin Erittiğini İddia Etti

Vergi Uzmanı Nedim Türkmen Bütçeyi Memur Giderlerinin Erittiğini İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 13:32 Son Güncelleme: 13.08.2024 - 14:27

Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, katıldığı bir programda kamu bütçesine dair görüşlerini paylaştığı bölüm yeniden gündem oldu. Memur ve vekil sayısına değinen Türkmen her ikisinin de fazla olduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ekonomik kriz derinleştikçe uzmanlar da çözüm adına yeni fikirlerle kamuoyu karşısına çıkıyor. Nedim Türkmen'in memurlarla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

Ekonomik kriz derinleştikçe uzmanlar da çözüm adına yeni fikirlerle kamuoyu karşısına çıkıyor. Nedim Türkmen'in memurlarla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

Nedim Türkmen, "Türkiye'de 600 milletvekiline gerek yok. Vergi mükellefinden çok kamu görevlisi var, böyle bir ülke olabilir mi? Bütçenin %30'u memura gidiyor. Onlar da kızmasın bize ama gizli işsizlik var." dedi. Bu açıklamaya ise olumlu olumsuz tepkiler gelmeye başladı.

Nedim Türkmen, "Türkiye'de 600 milletvekiline gerek yok. Vergi mükellefinden çok kamu görevlisi var, böyle bir ülke olabilir mi? Bütçenin %30'u memura gidiyor. Onlar da kızmasın bize ama gizli işsizlik var." dedi. Bu açıklamaya ise olumlu olumsuz tepkiler gelmeye başladı.

1

1
twitter.com

2

2
twitter.com

3

3
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

4

4
twitter.com

5

5
twitter.com

6

6
twitter.com

7

7
twitter.com

8

8
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
5
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın