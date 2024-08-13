Vergi Uzmanı Nedim Türkmen Bütçeyi Memur Giderlerinin Erittiğini İddia Etti
Vergi Uzmanı Nedim Türkmen Bütçeyi Memur Giderlerinin Erittiğini İddia Etti
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Ekonomik kriz derinleştikçe uzmanlar da çözüm adına yeni fikirlerle kamuoyu karşısına çıkıyor. Nedim Türkmen'in memurlarla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.
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Nedim Türkmen, "Türkiye'de 600 milletvekiline gerek yok. Vergi mükellefinden çok kamu görevlisi var, böyle bir ülke olabilir mi? Bütçenin %30'u memura gidiyor. Onlar da kızmasın bize ama gizli işsizlik var." dedi. Bu açıklamaya ise olumlu olumsuz tepkiler gelmeye başladı.
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