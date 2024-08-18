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Kulüpler Birliği'nde Ali Koç Çatlağı: Galatasaray ve İki Kulüp Bildiriyi İmzalamadı

Kulüpler Birliği'nde Ali Koç Çatlağı: Galatasaray ve İki Kulüp Bildiriyi İmzalamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 17:41

Göztepe - Fenerbahçe maçında çıkan olaylar ve Ali Koç'a yapılan fiziksel saldırı sonrası Kulüpler Birliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamanın tüm kulüplerin imzasıyla yapılmadığı öğrenildi.

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Fenerbahçe taraftarının uğradığı muamelenin ardından deplasman tribününe giden ve dönüşü sırasında saldırıya uğrayan Ali Koç'la ilgili birçok kurum ya da kişi açıklamalar yaparak durumu kendi penceresinden değerlendirmeye başladı.

Fenerbahçe taraftarının uğradığı muamelenin ardından deplasman tribününe giden ve dönüşü sırasında saldırıya uğrayan Ali Koç'la ilgili birçok kurum ya da kişi açıklamalar yaparak durumu kendi penceresinden değerlendirmeye başladı.

Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği de açıklama yaparak durumu kınayanlar arasındaydı. Kınama metninde "Sayın Başkan Ali Y. Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnaet edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyoruz." denmişti.

Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği de açıklama yaparak durumu kınayanlar arasındaydı. Kınama metninde "Sayın Başkan Ali Y. Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnaet edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyoruz." denmişti.

Kulüpler Birliği'nin açıklamasının ardından gündeme gelen konu ise imzacı kulüpler oldu. Bazı kulüplerin bu kınama metnine geri dönüş yapmayarak yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Kulüpler Birliği'nin açıklamasının ardından gündeme gelen konu ise imzacı kulüpler oldu. Bazı kulüplerin bu kınama metnine geri dönüş yapmayarak yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Dönüş yapmayan kulüplerin başında kendi resmi sitesinden açıklama yaparak Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimine de eleştirel tutum sergileyen Galatasaray ve Göztepe'nin olduğu; bu iki takıma Başakşehir'in de katıldığı öğrenildi.

Dönüş yapmayan kulüplerin başında kendi resmi sitesinden açıklama yaparak Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimine de eleştirel tutum sergileyen Galatasaray ve Göztepe'nin olduğu; bu iki takıma Başakşehir'in de katıldığı öğrenildi.

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