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Sahaya Girişi de Olaylı Olmuş: Stadın İçinde Ali Koç'a Küfürlü Sözler

Sahaya Girişi de Olaylı Olmuş: Stadın İçinde Ali Koç'a Küfürlü Sözler

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.08.2024 - 17:15

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Taraftarlara destek olmak için Göztepe sahasına giren Ali Koç'a düzenlenen saldırı öncesi yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sahaya girmeye hazırlanan Ali Koç'a bir kişinin ağır hakaretlerde bulunduğu görüldü.

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Süperlig'in ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe'nin stadında olay çıktı. Fenerbahçeli taraftarların bazılarının tribüne girememesi üzerine taraftara destek vermek isteyen başkan Ali Koç sahaya girdi.

Süperlig'in ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe'nin stadında olay çıktı. Fenerbahçeli taraftarların bazılarının tribüne girememesi üzerine taraftara destek vermek isteyen başkan Ali Koç sahaya girdi.

Başkan Ali Koç'un sahaya girdiğini gören Göztepeli görevli Fatih Özkan, Ali Koç'u iterek yere düşürdü. O anların öncesinde stadın içinde yaşanan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç'un sahaya girdiğini gören Göztepeli görevli Fatih Özkan, Ali Koç'u iterek yere düşürdü. O anların öncesinde stadın içinde yaşanan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Stadın içinde bulunan koridorda duran bir kişi, sahaya girmek için hazırlanan Ali Koç'u görünce 'Senin sahada ne işin var... O... evladı.' dediği duyuldu. İşte o görüntüler; 🎥

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