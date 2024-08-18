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Profesör Ebubekir Sofuoğlu: "Fazla Mastürbasyon Yapan Erkek Eşcinselliğe Yönleniyor"

Profesör Ebubekir Sofuoğlu: "Fazla Mastürbasyon Yapan Erkek Eşcinselliğe Yönleniyor"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 16:37

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Profesör Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir programda yaptığı tartışmalı açıklamalarla gündeme geldi. Sofuoğlu, 'mastürbasyondan uzak durun' uyarısında bulundu.

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Mastürbasyondan uzak durulması gerektiğini söyleyen Sofuğolu, erkeği cep telefonuna, penisi ise bataryaya benzeterek bu alışkanlıkların zararlı olduğunu belitti.

Mastürbasyondan uzak durulması gerektiğini söyleyen Sofuğolu, erkeği cep telefonuna, penisi ise bataryaya benzeterek bu alışkanlıkların zararlı olduğunu belitti.

Ebubekir Sofuoğlu, haz sürecinin sona ermesiyle birlikte erkeklerin eş cinselliğe yönelebileceğini öne sürdü.

Ebubekir Sofuoğlu, haz sürecinin sona ermesiyle birlikte erkeklerin eş cinselliğe yönelebileceğini öne sürdü.

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Serhat Demir

Ah hep diyorum üniversite diplomalası satanlar tutuklanmalı yoksa böyle tipler çıkıyor

Handan Kargın

Belinizden aşağısından başka birşey düşünmeyin olur mu?? Amann, çok önemli, sıkı tutun, kaçmasın..😡😡

ozzymandias27

Çok bilimsel bir açıklama!!! Tmm beyler dokunmuyoruz artık:)) git işine be adam ya:)))