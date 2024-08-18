Profesör Ebubekir Sofuoğlu: "Fazla Mastürbasyon Yapan Erkek Eşcinselliğe Yönleniyor"

Profesör Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir programda yaptığı tartışmalı açıklamalarla gündeme geldi. Sofuoğlu, 'mastürbasyondan uzak durun' uyarısında bulundu.
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Mastürbasyondan uzak durulması gerektiğini söyleyen Sofuğolu, erkeği cep telefonuna, penisi ise bataryaya benzeterek bu alışkanlıkların zararlı olduğunu belitti.
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Ebubekir Sofuoğlu, haz sürecinin sona ermesiyle birlikte erkeklerin eş cinselliğe yönelebileceğini öne sürdü.
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Ah hep diyorum üniversite diplomalası satanlar tutuklanmalı yoksa böyle tipler çıkıyor
Belinizden aşağısından başka birşey düşünmeyin olur mu?? Amann, çok önemli, sıkı tutun, kaçmasın..😡😡
Çok bilimsel bir açıklama!!! Tmm beyler dokunmuyoruz artık:)) git işine be adam ya:)))