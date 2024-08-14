Düğüne Gelerek Biraz Zahmet Etmiş Dedirtti! Manisa'daki Bir Damat Gündem Oldu

Manisa'da düğünleri yapılan çift, yakınlarıyla bu özel günlerini kutlamak için bir araya geldi. Gelin, düğünün tadını doyasıya çıkartırken, damadın görüntüleri dikkat çekti.
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Gelin, tek başına dans ederken damadın olduğu yerde oturduğu ve sanki onun düğünü değilmiş gibi davrandığı görüldü.
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Ayrıca, kendi düğününde damatlık bile giymeyen damat, düğüne gelmek için biraz zahmet etmiş dedirtti...
O anlar 👇
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