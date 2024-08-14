Görüş Bildir
Haberler
Video
Düğüne Gelerek Biraz Zahmet Etmiş Dedirtti! Manisa'daki Bir Damat Gündem Oldu

Düğüne Gelerek Biraz Zahmet Etmiş Dedirtti! Manisa'daki Bir Damat Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 15:10

İçerik Devam Ediyor

Manisa'da düğünleri yapılan çift, yakınlarıyla bu özel günlerini kutlamak için bir araya geldi. Gelin, düğünün tadını doyasıya çıkartırken, damadın görüntüleri dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelin, tek başına dans ederken damadın olduğu yerde oturduğu ve sanki onun düğünü değilmiş gibi davrandığı görüldü.

Gelin, tek başına dans ederken damadın olduğu yerde oturduğu ve sanki onun düğünü değilmiş gibi davrandığı görüldü.

Ayrıca, kendi düğününde damatlık bile giymeyen damat, düğüne gelmek için biraz zahmet etmiş dedirtti...

Ayrıca, kendi düğününde damatlık bile giymeyen damat, düğüne gelmek için biraz zahmet etmiş dedirtti...

O anlar 👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın