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Batman'da Asansörde Mahsur Kalan Arkadaş Grubunun Trajikomik Anları Gündem Oldu

Batman'da Asansörde Mahsur Kalan Arkadaş Grubunun Trajikomik Anları Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 15:18

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Batman'da bir apartmanın asansöründe mahsur kalan 6 kişilik arkadaş grubu, bir sonraki nesillere miras niteliğinde trajikomik anlar yaşadı.

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Gençler, yardım istemek için 112'yi aradı, ancak yaşadıkları panik nedeniyle kendilerini ifade etmekte zorlandılar.

Gençler, yardım istemek için 112'yi aradı, ancak yaşadıkları panik nedeniyle kendilerini ifade etmekte zorlandılar.

Asansörden bir an önce çıkabilmek için yardım isteyen gençlerin kendi aralarındaki şakalaşmaları, komik anların yaşanmasına da neden oldu.

Asansörden bir an önce çıkabilmek için yardım isteyen gençlerin kendi aralarındaki şakalaşmaları, komik anların yaşanmasına da neden oldu.

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