Batman'da Asansörde Mahsur Kalan Arkadaş Grubunun Trajikomik Anları Gündem Oldu

Batman'da bir apartmanın asansöründe mahsur kalan 6 kişilik arkadaş grubu, bir sonraki nesillere miras niteliğinde trajikomik anlar yaşadı.
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Gençler, yardım istemek için 112'yi aradı, ancak yaşadıkları panik nedeniyle kendilerini ifade etmekte zorlandılar.
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Asansörden bir an önce çıkabilmek için yardım isteyen gençlerin kendi aralarındaki şakalaşmaları, komik anların yaşanmasına da neden oldu.
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