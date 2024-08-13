Diyarbakır’da 2 Milyon Liralık Altın Çaldılar: Hırsızlardan Biri Perdenin Arkasında Yakalandı!

Diyarbakır'da 24 hırsızlık şüphelisi “Abluka” operasyonu ile yakalandı. Çalınan 2 milyon lira değerindeki altınlar ise sahibine teslim edildi.
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Şüphelilerin evden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Ekipler, ablukaya aldığı adreslere düzenlediği operasyonla 24 şüpheliyi yakaladı.
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Şüphelilerden bazıları yatakta yakalanırken, bir tanesi de görünmeyeceğine inanarak saklandığı perdenin arkasında yakalandı.
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