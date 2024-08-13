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Diyarbakır’da 2 Milyon Liralık Altın Çaldılar: Hırsızlardan Biri Perdenin Arkasında Yakalandı!

Diyarbakır’da 2 Milyon Liralık Altın Çaldılar: Hırsızlardan Biri Perdenin Arkasında Yakalandı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 12:33

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Diyarbakır'da 24 hırsızlık şüphelisi “Abluka” operasyonu ile yakalandı. Çalınan 2 milyon lira değerindeki altınlar ise sahibine teslim edildi.

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Şüphelilerin evden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Ekipler, ablukaya aldığı adreslere düzenlediği operasyonla 24 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Ekipler, ablukaya aldığı adreslere düzenlediği operasyonla 24 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden bazıları yatakta yakalanırken, bir tanesi de görünmeyeceğine inanarak saklandığı perdenin arkasında yakalandı.

Şüphelilerden bazıları yatakta yakalanırken, bir tanesi de görünmeyeceğine inanarak saklandığı perdenin arkasında yakalandı.

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